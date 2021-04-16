محافظة الإسكندرية تضبط 7.5 طن مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى

وأشارت محافظة الاسكندرية فى بيان صادر اليوم، إلى أنه تنفيذا لتكليفات المحافظ؛ قامت مديرية الطب البيطري بالإسكندرية برئاسة اللواء دكتور يوسف شباط؛ بشن عدة حملات خلال شهر مارس 2021، وقد اسفرت الحملات عن تحرير 36 محضرا للمخالفين، والتحفظ على ما يقرب من 7.5طن لحوم واسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي أو مذبوحة خارج المجازر.

ومن جانبه، أوضح مدير مديرية الطب البيطرى، أنه خلال الحملات تم ضبط 300كجمم لحوم بلدى غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و 140 كجم دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي ، و290 كجم أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و915.5 كجم لحوم بلدى ذبيح خارج المجازر، و5 طن دواجن ذبيح خارج المجازر، و500 كجم كبدة مجهولة المصدر، مشيرا بانه تم التحفظ على المضبوطات وتحرير محاضر للمخالفين.