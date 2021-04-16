اليوم السابع
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متابعة 731 حالة عزل منزلى لمرضى كورونا بالوادى الجديد ضمن 100 مليون صحة

الجمعة، 16 أبريل 2021 02:12 م
متابعة 731 حالة عزل منزلى لمرضى كورونا بالوادى الجديد ضمن 100 مليون صحة الدكتور احمد محروس وكيل وزارة الصحة بالوادى الجديد
الوادى الجديد - ماهر أبو نور

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أعلن الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، اليوم الجمعة، عن تقديم الخدمة الطبية، ومتابعة 731 حالة بالمحافظة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية الخاصة بمتابعة حالات العزل المنزلي لمرضى فيروس كورونا، تحت شعار 100 مليون صحة، تنوعت ما بين زيارات منزلية ومتابعات تليفونية، للاطمئنان على صحة المرضى، حيث يجرى خلال الزيارات المنزلية قياس درجة الحرارة وقياس نسبة الأكسجين وجميع العلامات الحيوية.
 
 
أضاف محروس أنه جرى متابعة تطورات الحالة الصحية للمرضى دوريًا، وفى حالة حدوث أي مضاعفات مرضية يتم نقل الحالة إلى المستشفيات المخصصة لاستقبال مرضى فيروس كورونا المستجد لتلقى الرعاية الطبية. 
 
 
وأكد مدير الصحة أن تلك الإجراءات تأتى فى إطار حرص الدولة على صحة وسلامة جميع مرضى فيروس كورونا المستجد من مخاطر مضاعفات المرض وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية، مؤكدا على إن المبادرة تستهدف متابعة الحالات البسيطة المصابة بفيروس "كورونا"، الذين يخضعون للعزل المنزلي الذي جرى تشخيصهم عن طريق المستشفيات، وتسجيلهم على قاعدة بيانات المنظومة الخاصة بتتبع بلاغات فيروس كورونا.
 
 

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