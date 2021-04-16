ما الذي يسبب تكون النمش على شفتيك وهل هو مصدر قلق؟

كتبت هند عادل

النمش أو البقع الميلانينية هي بقع بنية صغيرة على الجلد يمكن أن تتطور في أي مكان على الجسم ، بما في ذلك على شفتيك وداخل شفتيك ولثتك، يتطور النمش عندما ينتج الجسم الكثير من الميلانين نتيجة التعرض لأشعة الشمس، والميلانين هو صبغة تحدد لون شعر الشخص وبشرته.

ووفقا لتقرير لموقع healthline من المهم مراقبة النمش على الرغم من أنه غير ضار بشكل عام، هناك عدة خيارات يمكنك الاختيار من بينها إذا كنت ترغب في إزالة النمش.

ما الذي يسبب النمش على الشفاه؟



في حين أن الشفاه قد تبدو مختلفة عن الجلد المحيط بها، فإنها لا تزال جزءًا من البشرة ، وهي الطبقة الخارجية من الجلد، هذا يعني أن الشفاه لا تزال حساسة للأشعة فوق البنفسجية من الشمس، يحتوي الجلد على خلايا تنتج الميلانين ، والذي قد يحمي الجلد من أشعة الشمس فوق البنفسجية، ينتج النمش عن تراكم الميلانين على الطبقة الخارجية من الجلد بسبب التعرض لأشعة الشمس، والنمش شائع عند الأشخاص الذين لديهم استعداد وراثي له، قد تساهم أمراض الغدة الدرقية أو الحمل أيضًا في ظهور النمش على الشفاه، ومع ذلك ، فإن هذه الظروف عادةً ما تغمق البقع الموجودة أو تجعلها أكثر وضوحًا بدلاً من إنشائها.

هل يشكل نمش الشفاه مخاطر أو مضاعفات؟



يعتبر نمش الشفاه غير ضار في الغالب ورد فعل طبيعي للتعرض لأشعة الشمس، قد يكون الأشخاص ذوو البشرة الفاتحة أكثر عرضة للإصابة بالنمش، قد يكون النمش لديك دائمًا أو قد يأتي ويختفي كلاهما طبيعي على الرغم من ذلك، من المهم مراقبة النمش ، فمن الممكن أن تكون البقعة البنية على شفتيك أكثر من مجرد نمش.

أكبر عامل خطر مرتبط بالنمش هو سرطان الجلد فكيف تعرف إذا كان النمش غير ضار أو مدعاة للقلق؟



جرب إجراء اختبار ذاتي باستخدام طريقة "ABCDE" لتحديد ما يستحق التحقق منه:

عدم التماثل: إذا رسمت خطًا في منتصف النمش، فهل يتطابق النصفان؟ إذا لم يكونا كذلك، فهذا غير متماثل ويجب عليك ترتيب زيارة للطبيب.

حدود: لاحظي حواف النمش ضعى علامة وعلى الطبيب أن يراجعها إذا كانت متفاوتة ووعرة.

اللون: إذا لاحظت مجموعة متنوعة من الألوان في النمش، ففكر في إظهاره لطبيب الأمراض الجلدية.

قطر الدائرة: إذا كان قطر النمش أكبر من 1/4 بوصة ، فتحدث مع طبيبك أو طبيب الأمراض الجلدية.

تتطور: إذا لاحظت تغيرًا في الشكل أو اللون أو الحجم أو الملمس أو الارتفاع، فإن الأمر يستحق زيارة الطبيب.

هل يمكن منع النمش على الشفاه؟



الطريقة الأكثر فعالية لمنع النمش على الشفاه هي حماية شفتيك من أشعة الشمس، كبداية يمكنك:

ارتداء القبعات واسعة الحواف عند الخروج، استخدم مرطب الشفاه مع عامل حماية من الشمس، الحد من تعرضك لأشعة الشمس المباشرة.

هل يمكن إزالة النمش على الشفاه؟



في حين أن نمش الشفاه طبيعي وغير ضار عادةً ، فهناك عدد قليل من الخيارات التي يمكنك اتباعها إذا كنت ترغب في إزالته إما لأسباب تجميلية أو وقائية.

حافظي على ترطيب الشفاه حيث تساعد المرطبات البشرة على مقاومة التصبغ، من خلال وضع مرطب شفاه مرطب على شفتيك يوميًا، قد تلاحظين أن نمش الشفاه سيتلاشى تدريجياً، كما يمكن استخدام علاجات طبيعية تعمل على إزالة النمش، جربي عمل مقشر للشفاه بعصير الليمون والعسل والسكر.