مالى تعتزم إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية فى فبراير القادم

كتب وكالات

أعلنت الحكومة فى مالى عن إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية فى مالى فى فبراير و مارس عام 2022، مؤكدة بذلك الالتزام بالتعهد بتسليم الحكم إلى المدنيين بعد مرحلة انتقالية من 18 شهرا، بحسب وكالة "واس" .

وأوضح وزير إدارة الأراضى فى مالى عبد الله مايغا خلال مؤتمر صحفى أنه " تقرر إجراء الدور الأول من الانتخابات الرئاسية والتشريعية فى 27 فبراير 2022 و الدور الثانى من المحتمل أن ينظم فى 13 و 20 مارس من نفس السنة".

وقال مايغا إن "هذه الانتخابات تندرج فى إطار احترام مدة المرحلة الانتقالية أى 18 شهرا".