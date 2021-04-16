اليوم السابع
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الجمعة، 16 أبريل 2021 08:24 ص
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مالى تعتزم إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية فى فبراير القادم

الجمعة، 16 أبريل 2021 08:00 ص
مالى تعتزم إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية فى فبراير القادم اقتراع _ صورة أرشيفية
كتب وكالات

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أعلنت الحكومة فى مالى عن إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية فى مالى فى فبراير و مارس عام 2022، مؤكدة بذلك الالتزام بالتعهد بتسليم الحكم إلى المدنيين بعد مرحلة انتقالية من 18 شهرا، بحسب وكالة "واس" .

وأوضح وزير إدارة الأراضى فى مالى عبد الله مايغا خلال مؤتمر صحفى أنه " تقرر إجراء الدور الأول من الانتخابات الرئاسية والتشريعية فى 27 فبراير 2022 و الدور الثانى من المحتمل أن ينظم فى 13 و 20 مارس من نفس السنة".

وقال مايغا إن "هذه الانتخابات تندرج فى إطار احترام مدة المرحلة الانتقالية أى 18 شهرا".

 


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