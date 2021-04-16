اليوم السابع
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كيف كان أداء ميزان المدفوعات فى النصف الأول من العام المالي؟

الجمعة، 16 أبريل 2021 07:00 م
كيف كان أداء ميزان المدفوعات فى النصف الأول من العام المالي؟ صادرات
كتب: مدحت عادل

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حقق ميزان المدفوعات فائضا في النصف الأول من العام الجاري 2020/2021، بلغ 1.5 مليار دولار، مقابل 410.9 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام المالي الماضي، فكيف تحقق هذا الفائض؟

س. ما هو المقصود ميزان المدفوعات؟

ج. يعرف ميزان المدفوعات بأنه بيان يضم إجمالي المعاملات المالية التي تقوم بها البلدان فيما بينها خلال فترة زمنية عادة ما تكون عام واحد.

س. كيف سجل ميزان المدفوعات المصري فائضا بالنصف الأول من العام؟

ج. قال البنك المركزي، إن صافي التدفق للداخل في الحساب الرأسمالي والمالي ارتفع بمعدل 75.2% ليحقق نحو 9.2 مليار دولار مقابل نحو 5.2 مليار دولار خلال الفترة المناظرة.

س. ما هو تطور إيرادات قطاع السياحة؟

ج. شهد النصف الأول من العام المالي الحالي في الفترة من يوليو إلى ديسمبر إيرادات سياحية بقيمة 1.8 مليار دولار مقابل نحو 7.2 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام المالي الماضي. 

س. كيف كان أداء الصادرات المصرية خلال النصف الأول من العام؟

ج. أظهرت بيانات ميزان المدفوعات، ارتفاع صادرات مصر غير البترولية، خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، لتسجل 9.337 مليار دولار مقابل 9.206 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام المالي الماضي.

 


ميزان المدفوعات

صادرات مصر

واردات مصر

اخبار الاقتصاد

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