اليوم السابع
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كوبا تستعد لبدء صفحة جديدة من تاريخها مع خروج راؤول كاسترو من الحياة السياسية

الجمعة، 16 أبريل 2021 11:35 م
كوبا تستعد لبدء صفحة جديدة من تاريخها مع خروج راؤول كاسترو من الحياة السياسية راؤول كاسترو
وكالات

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يطوي مؤتمر الحزب الشيوعي في كوبا، الذي بدأ الجمعة صفحة طويلة من تاريخ البلاد امتدت ستة عقود من حكم الأخوين كاسترو، بتقاعد راؤول كاسترو من الحياة السياسية. وسيتسلم مشعل إدارة الحزب والبلاد جيل جديد سيواجه أزمة اقتصادية واجتماعية مستمرة منذ أشهر.

يشكل مؤتمر الحزب الشيوعي في كوبا، الذي افتُتح الجمعة وسيستمر أربعة أيام، هذا العام حدثا تاريخيا إذ سيضع حدا لستة عقود من حكم الأخوين كاسترو اللذين حل محلهما الآن جيل جديد.

وجاء في تغريدة أطلقها ميغيل دياز-كانيل الذي سيتولى بحلول الاثنين رئاسة الحزب "إنه مؤتمر الاستمرارية"، مشددا على أن الخطوط التوجيهية لأحد آخر خمسة بلدان شيوعية في العالم، لن تتغير.

فبعد وفاة فيدل كاسترو في 2016، سيسمح تقاعد راؤول كاسترو الذي سيبلغ قريبا 90 عاما والذي سلم الشعلة إلى الرئيس ميغيل دياز-كانيل (60 عاما)، بطي صفحة تاريخية للجزيرة وسكانها الذين لم يعرفوا أي أسرة حاكمة أخرى غير عائلة الثائرَين.

وقال رامون بلاندي الناشط الشيوعي البالغ من العمر 84 عاما وهو يضع كمامة من القماش على وجهه لحماية نفسه من فيروس كورونا "راؤول لن يكون على رأس الحزب بعد الآن، لكن في حال وجود مشكلة سيكون راؤول موجودا، فهو ما زال حيا".

ومن المؤكد أن ميغيل دياز-كانيل (60 عاما) "لا يزال شابا" على حد قوله، لكنه "يواجه مشاكل فعلا".

واعتبارا من الساعة التاسعة (13,00 ت غ)، بدأ مئات من مندوبي الحزب الوحيد في الجزيرة أتوا من كل المقاطعات، اجتماعا لمدة أربعة أيام في العاصمة في قصر المؤتمرات من أجل مناقشة القضايا الرئيسية في البلاد.

وبدأ الاجتماع المغلق بعد ستين عاما تماما من اليوم التالي لإعلان فيدل كاسترو الطابع الاشتراكي للثورة.

وعلى العكس من النسخ السابقة للمؤتمر، لم تبث صباح الجمعة أي مشاهد له. وبحسب الموقع الرسمي كوباديبيت، يبدأ المؤتمر بتكريم لفيديل كاسترو، ثم سيقدّم راؤول كاسترو للنواب التقرير المركزي للمؤتمر.

ومن المتوقع أن يعين دياز-كانيل أمينا عاما للحزب، أهم منصب في كوبا، في اليوم الأخير من المؤتمر الاثنين.

وعنونت "غرانما" صحيفة الحزب الرسمية "مؤتمر كوبا ينعقد!" مع صورة لفيدل كاسترو حاملا بندقية.

وتوقعت الصحيفة "أربعة أيام من النقاشات المكثفة ومن البحث عن حلول"، مشيرة إلى "عملية انتقالية طبيعية من جيل إلى آخر".

ووجهت الأحزاب الشيوعية في الصين وفيتنام ولاوس وكوريا الشمالية رسائل تهنئة إلى كوبا، وفق غرانما.

 


كوبا

راؤول كاسترو

امريكا

العلاقات الامريكية الكوبية

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