كاهن "مارمينا فم الخليج" لـ مساء dmc: لدينا مشروع تنموى للمسلمين والمسيحيين

كتب أحمد عرفة

قال القمص رفائيل ثروت كاهن كنيسة مارمينا فم الخليج، إن الكنيسة القبطية كرمت 30 إمراة على مستوى الجمهورية من أسوان للإسكندرية لتشجيع المرأة المصرية، موضحا أن الكنيسة تقدم مشروعا تنموى وعمل تنموى في بعض القرى المحتاجة وتخدم المسلمين والمسيحيين في بعض المناطق من خلال تلك المشروعات، مثل محو الأمية وتوعية صحية ومجموعة من البرامج التنموية في كل برامج المجتمع.

وأضاف كاهن كنيسة مارمينا فم الخليج، في تصريحات لبرنامج مساء دى أم سى، الذى تقدمه الإعلامية جاسمين طه زكى، على قناة دى أم سى، أن المرأة المصرية معروفة بقوتها وشخصيتها، لافتا إلى أن الكنيسة تدعم المرأة المصرية، وأصدرت 3 وثائق مهمين للغاية، وهم وثيقة عن تنظيم الأسرة ووثيقة لمناهضة ختان الاناث ووثيقة لمناهضة العنف ضد المرأة.



ولفت كاهن كنيسة مارمينا فم الخليج، إلى أن الكنيسة تدعم استراتيجية مصر القومية للسكان، وتدعم الدولة في تنفيذ هذا الدور من خلال وثائق تعبر عن هذا الدور، كى تعطى مصداقية للناس التي تعمل على الأرض، لافتا إلى أن تنظيم الأسرة مهم للغاية لأن الزيادة السكانية تهدد الأمن القومى كله.