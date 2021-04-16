قتلى وجرحى فى إطلاق نار بمدينة إنديانابوليس الأمريكية

كتب وكالات

قالت الشرطة الأمريكية إنها تحقق فى حادث إطلاق نار عشوائى داخل منشأة تابعة لشركة البريد "فيديكس FedEx" بالقرب من مطار إنديانابوليس فى ولاية إنديانا، بحسب "روسيا اليوم".

وأوضح ضابط شرطة مدينة إنديانابوليس، جينى كوك، اليوم الجمعة، أنه تم استدعاء الضباط إلى موقع إطلاق النار حوالى الساعة 11 مساء بالتوقيت المحلي، مشيرا إلى أنه تم العثور على عدة ضحايا فى المكان دون ذكر العدد.

وتم الإبلاغ عن الحادث فى منشأة " فيديكس FedEx"، فى 8900 من طريق "Mirabel Road" بإنديانابوليس.

بدوره، أصدر كريس بافندر، المتخصص فى الشؤون العامة لمكتب التحقيقات الفيدرالى فى المدينة بيانا جاء فيه: "لم يتم طلب مساعدتنا فى الوقت الحالي، ولكن كما هو الحال دائما، نحن على استعداد لتقديم الدعم حسب الحاجة".

وتظهر صور وفيديوهات من مكان الحادث تواجدا مكثف للشرطة. وتشير التقارير الأولية إلى أن إطلاق النار وقع داخل المنشأة وخارجها، فى ساحة انتظار السيارات.

عدة اصابات في اطلاق نار عشوائي في مكتب بريد بمدينة #انديانابوليس في ولاية #انديانا وفق وسائل اعلام #عاجل #الولايات_المتحدة



pic.twitter.com/67ccC1a0kh — Reema Abuhamdieh (@ReemaAH_RT) April 16, 2021

فى غضون ذلك، قال عم إحدى الضحايا لـ "Fox59" إن ابنة أخته كانت جالسة فى سيارتها عندما فتح مسلح النار عليها، مشيرا أنها تتعافى فى المستشفى.

وذكرت "WRTV" أن العمال اختبأوا تحت أحزمة النقل أثناء الحادث، وتوظف المنشأة أكثر من 4500 شخص، وهى ثانى أكبر مركز للشركة على مستوى العالم.