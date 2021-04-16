اليوم السابع
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قتلى وجرحى فى إطلاق نار بمدينة إنديانابوليس الأمريكية

الجمعة، 16 أبريل 2021 07:42 ص
قتلى وجرحى فى إطلاق نار بمدينة إنديانابوليس الأمريكية عناصر من الشرطة الأمريكية
كتب وكالات

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قالت الشرطة الأمريكية إنها تحقق فى حادث إطلاق نار عشوائى داخل منشأة تابعة لشركة البريد "فيديكس FedEx" بالقرب من مطار إنديانابوليس فى ولاية إنديانا، بحسب "روسيا اليوم".

 

وأوضح ضابط شرطة مدينة إنديانابوليس، جينى كوك، اليوم الجمعة، أنه تم استدعاء الضباط إلى موقع إطلاق النار حوالى الساعة 11 مساء بالتوقيت المحلي، مشيرا إلى أنه تم العثور على عدة ضحايا فى المكان دون ذكر العدد.

 

وتم الإبلاغ عن الحادث فى منشأة " فيديكس FedEx"، فى 8900 من طريق "Mirabel Road" بإنديانابوليس.

 

بدوره، أصدر كريس بافندر، المتخصص فى الشؤون العامة لمكتب التحقيقات الفيدرالى فى المدينة بيانا جاء فيه: "لم يتم طلب مساعدتنا فى الوقت الحالي، ولكن كما هو الحال دائما، نحن على استعداد لتقديم الدعم حسب الحاجة".

 

وتظهر صور وفيديوهات من مكان الحادث تواجدا مكثف للشرطة. وتشير التقارير الأولية إلى أن إطلاق النار وقع داخل المنشأة وخارجها، فى ساحة انتظار السيارات.

فى غضون ذلك، قال عم إحدى الضحايا لـ "Fox59" إن ابنة أخته كانت جالسة فى سيارتها عندما فتح مسلح النار عليها، مشيرا أنها تتعافى فى المستشفى.

 

وذكرت "WRTV" أن العمال اختبأوا تحت أحزمة النقل أثناء الحادث، وتوظف المنشأة أكثر من 4500 شخص، وهى ثانى أكبر مركز للشركة على مستوى العالم.

 


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