فيديو.. الرئيس الشيشانى قديروف يصارع أحد أبطال المصارعة

كتب وكالات

أظهر مقطع فيديو الرئيس الشيشانى رمضان قديروف، هو يصارع البطل السويدى من أصول شيشانية، حمزة شيمايف، وأرفق شيمايف المقطع الذى نشره على صفحته بموقع إنستجرام بتعليق "التدريبات على قدم وساق تحت قيادة رئيس الشيشان"، بحسب "سبوتنيك".

ويظهر فى الفيديو قاديروف فيما يبدو يتعارك مع شيمايف، بطل فنون القتال المختلطة "UFC" البالغ من العمر 26 عاما كجزء من التدريبات وفق قوانين المصارعة.

يشار إلى أن شيمايف جذب أنظار العالم من خلال ضربة قاضية فنية وحشية قضى بها على ريس ماكى فى الجولة الأولى بليلة القتال الثالثة فى UFC.