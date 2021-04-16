فتوى اليوم.. ما حكم استخدام السواك أثناء الصيام

كتب لؤى على

يواصل "اليوم السابع" تقديم خدماته فتوى اليوم ، حيث ورد سؤال لدار الإفتاء نصه: ما حكم استخدام السواك اثناء الصيام وجاء رد الدار كالآتى:

السِّوَاكُ فِي اللُّغَةِ: الدَّلْكُ وَآلَتُهُ، وَفِي الشَّرْعِ: اسْتِعْمَال عُودٍ أَوْ نَحْوِهِ كَأُشْنَانٍ فِي أَسْنَانٍ وَمَا حَوْلَهَا.

وقد حثَّ الشرع الشريف على استعمال السواك، ورتَّب على استعماله ثوابًا كبيرًا؛ فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ» رواه البخاري.

ويجوز للصائم استعمال السواك، ولا يبطل الصوم به، فقد اتفق الفقهاء على أنه لا بأس بالاستياك للصائم أول النهار، ويكره عند الشافعية بعد الزوال -أي من وقت الظهر-.

قال الإمام الشيرازي في "المهذب في فقه الإمام الشافعي" (1/ 33): [يستحب لنا السواك ولا يكره إلا في حالة واحدة وهو للصائم بعد الزوال؛ لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِن رِيحِ المِسْك» متفقٌ عليه، والسواك يقطع ذلك فوجب أن يكره، ولأنه أثر عبادة مشهود له بالطيب فكره إزالته كدم الشهداء] اهـ.

وعليه: فيجوز للصائم استعمال السواك أثناء الصوم، وينبغي له أن يمسك عن استعماله من وقت الزوال.