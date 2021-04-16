عمدة لندن: أكثر من 4 ملايين تلقوا جرعتى لقاح كورونا الأولى والثانية فى العاصمة

كتب محمد شعلان

أعلن صادق خان، عمدة لندن تلقى 3.334.953 من سكان عاصمة المملكة المتحدة حتى الآن الجرعة الأولى من لقاح كورونا، ليرتفع إجمالي عدد متلقي اللقاح فى جرعته الأولى والثانية إلى 4.201.507، وغرد عمدة لندن عبر حسابه على موقع "تويتر"، قائلا: "تلقى 3.334.953 من سكان لندن الآن جرعتهم الأولى من لقاح COVID-19.. العدد الإجمالي للجرعات الأولى والثانية التي تم تسليمها حتى 14 أبريل هو 4.201.507".



عمدة لندن على تويتر

وطالب صادق خان، عمدة لندن، من خلال خدمة الصحة الوطنية كل شخص يبلغ من العمر 45 عامًا وأكثر، سرعة الحصول على اللقاح من أجل تقليل فرص عدوى الإصابة بالوباء بين السكان.

وكان رئيس الوزراء البريطانى، بوريس جونسون، قد حذر، الثلاثاء، مواطنى بلاده من التهاون بالتزامن مع تخفيف قيود مكافحة تفشى فيروس كورونا المُستجد.

وقال جونسون - فى تصريحات لقناة "سكاى نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية، إنه يجب على البريطانيين أن يكونوا حذرين ويتفهموا أن الانخفاض فى أعداد الإصابات والوفيات حدث نتيجة للإغلاق وليس برنامج التطعيم، لافتا إلى أنه مع تخفيف الإغلاق ستزيد أعداد الإصابات والوفيات حتما.

وأشار إلى أنه لا يرى أى سبب لتغيير خارطة الطريق المعنية بتخفيف الإغلاق، مطالبا المواطنين بالالتزام بغسيل اليدين والحفاظ على التباعد الاجتماعى وحصر التجمعات فى الأماكن المفتوحة، وتأتى الخطوة التالية لتخفيف الإغلاق فى 17 من مايو المقبل يليها التخفيف التام للقيود في 21 من يونيو.