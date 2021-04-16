طقس الخليج.. أمطار بالسعودية ومعتدل بالبحرين والعظمى بالكويت 35 °ﻡ

كتب وكالات

تشهد منطقة الخليج تباين فى درجات الحرارة، فمن المتوقع أن تشهد السعودية هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد مصحوبة برياح، أما الامارات فتشهد انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة ولكنه معتدلاً مع كميات متفاوتة من السحب وتصاعد الأتربة البحرين، وفى الكويت العظمى 35 °ﻡ

السعودية

توقع المركز الوطنى للأرصاد فى تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد مصحوبة برياح سطحية نشطة على مناطق (نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة ،المدينة المنورة، حائل، القصيم ،الرياض ، الجوف ،تبوك).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالى والأوسط وجنوبية غربية إلى جنوبية على الجزء الجنوبى بسرعة 15-40 كم ساعة، وارتفاع الموج من متر الى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-40كم ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

الامارات

توقع المركز الوطنى للأرصاد أن يكون الطقس غائما جزئياً بوجه عام وغائما أحياناً ومغبرا على بعض المناطق مع انخفاض آخر ملحوظ فى درجات الحرارة والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة خاصةً على البحر، مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة.

الرياح: شمالية غربية 15 إلى 30 تصل إلى 40 كم س.

الخليج العربي: مضطرب - متوسط فيما سيحدث المد الأول عند 15:29 والمد الثانى عند 03:05 والجزر الأول عند الساعة 09:40 والجزر الثانى عند الساعة 20:46.

بحر عمان: متوسط – يضطرب مساءً فيما سيحدث المد الأول عند 12:44 والمد الثانى عند الساعة 23:29 والجزر الاول عند الساعة 18:07 والجزر الثانى عند الساعة 06:16.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبو ظبى 32 24 70 25 دبــى 31 25 70 20 الشارقة 32 23 75 25 عجمان 30 23 80 25 أم القيوين 33 23 80 20 رأس الخيمة 31 22 80 20 الفجيرة 38 24 65 10 العين 37 21 60 15 ليوا 36 23 70 15 الرويس 31 22 75 20 السلع 31 22 70 15 دلما 29 20 80 30 طنب الكبرى 30 22 80 25 طنب الصغرى 30 22 80 25 أبو موسى 30 21 80 25

البحرين

أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات ان الطقس المتوقع اليوم فى مملكة البحرين سيكون معتدلاً مع كميات متفاوتة من السحب وتصاعد الأتربة فى بعض المناطق خلال النهار.

الرياح: شمالية غربية من 12 إلى 17 عقدة وتصل من 20 إلى 25 عقدة أحيانا خلال النهار.

وحذرت إدارة الارصاد من رياح قوية السرعة .

ارتفاع الموج : من قدم إلى ثلاثة أقدام قرب السواحل، ومن 3 إلى 6 أقدام فى عرض البحر.

درجة الحرارة : العظمى 31 درجة مئوية والصغرى 20 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية : العظمى 75% والصغرى 20%.

شروق الشمس فى تمام الساعة 5:12 صباحاً والغروب عند الساعة 6:02 مساءً.

الكويت

درجة الحرارة العظمى: 35 °ﻡ

نهارًا

مائل للحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 - 50 كم ساعة مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة .

ليلًا

معتدل الحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 - 35 كم ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .