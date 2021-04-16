ضبط صاحبة مخبز استولت على 179 ألف جنيه من أموال الدعم

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

وتمكنت الجهود من ضبط (1305) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.. أبرزها ضبط (2 طن " دواجن – مقطعات دواجن – دوبريهات دواجن" بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى وتشكل خطراً على الصحة العامة) .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مالك مجزر لذبح الدواجن بدون ترخيص) بمحافظة القاهرة.

وتمكنت الجهود من ضبط (22 طن "صلصة طماطم" معبأة داخل عبوات مختلفة الأحجام غير صالحة للإستهلاك الآدمى لإنتهاء تواريخ صلاحيتها المدونة عليها وتشكل خطراً على الصحة العامة) .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مالك مصنع لإنتاج وتعبئة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة كفر الشيخ.

وأسفرت الجهود عن ضبط (2٫15 طن ياميش رمضان" تمور – قمر الدين – زبيب – بندق – لوز- تمر هندى" معبأة داخل عبوات مدون عليها علامات تجارية وهمية غير مسجلة وبدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى وتشكل خطراً على الصحة العامة) .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن إحدى شركات تجارة السلع الغذائية) بمحافظة القاهرة.

ونجحت الجهود في ضبط (1٫2 طن "جبن رومى" يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى وتشكل خطراً على الصحة العامة) .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة كفر الشيخ.

وأثمرت الجهود عن ضبط (5 طن "ملح طعام" بدون مستندات مجهولة المصدر يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى ويشكل خطراً على الصحة العامة) .. تمهيداً لإدخاله فى عمليات تصنيع منتجات الألبان وطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن مصنع منتجات ألبان بدون ترخيص) بمحافظة الدقهلية.

وتمكنت الجهود من ضبط (2 طن دقيق فاخر بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيته للإستهلاك الآدمى ويشكل خطراً على الصحة العامة) .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مالك مخبز سياحى بدون ترخيص) بمحافظة الشرقية، وضبط (52798 عبوة مستلزمات طبية "جوانتى – سرنجات – مطهرات" بدون مستندات مجهولة المصدر) .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة المستلزمات الطبية بدون ترخيص) بمحافظة الإسكندرية.

وأثمرت الجهود عن ضبط (المديرة المسئولة عن مخبز بلدى – بمحافظة سوهاج) .. لإستيلائها على (179٫602 ألف جنيه) فروق الأسعار الناتجة عن تشغيل المخبز بالغاز الطبيعى بدلاً من السولار، وضبط (1 طن "أعلاف حيوانية" غير صالحة للإستخدام الحيوانى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية ذات الآثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية والداجنة) .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مالكة محل لتجارة الأعلاف الحيوانية بدون ترخيص) بمحافظة الدقهلية.