ضبط سلع غذائية ومنظفات صناعية مجهولة المصدر فى حملة تموينية بالغربية

الغربية فريق المحافظات

تمكنت حملة مكبرة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين من ضبط كميات كبيرة من السلع الغذائية والمنظفات مجهولة المصدر يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

كان وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية قد وجه بتكثيف الحملات التفتيشية على المصانع والمحلات التجارية لأحكام الرقابة التموينية عليها.

وتشكلت حملة برئاسة أشرف شحاته كبير مفتشى الرقابة التجارية يرافقه محمد فوزى، واحمد فاروق مفتشى الرقابة التجارية بالإدارة العامة للتجارة الداخلية بتموين الغربية تحت اشراف كلا من عيد عبدالله وكيل المديرية، عادل الكفافى مدير عام الادارة العامة للتجارة الداخلية بتموين الغربية، أسفرت عن ضبط 100 شيكارة ملح طعام بإجمالى 5 طن مجهول المصدر يشتبه فى عدم صلاحيته داخل مطحن ملح بناحية زفتى وتم تحرير محضر رقم 4920 جنح زفتى وضبط 4براميل صابون سائل وزن البرميل 125 كجم بإجمالى 500 كجم، 50 كرتونة فلاش منظف ومطهر بكل كرتونة 12 عبوه باجمالى 600 عبوه سائل مجهولين المصدر يشتبه فى عدم الصلاحية داخل محل منظفات بناحية زفتى وتم تحرير محضر رقم 4919 لسنة 2021 جنح زفتي.

كما تم ضبط 4200 كيس حمص وزن الكيس 125 جرام لاستخدام علامات تجارية وهميه ويشتبه فى صلاحيته من مخزن للتعبئة بناحية السنطة وتم تحرير محضر رقم 9794جنح السنطة، وتم إحالة المحاضر للنيابة العامة.