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صحة الشرقية: إجراء جراحة دقيقة بالمخ لمسجون بمستشفى الزقازيق العام

الجمعة، 16 أبريل 2021 10:52 م
صحة الشرقية: إجراء جراحة دقيقة بالمخ لمسجون بمستشفى الزقازيق العام الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

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صرح الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بأن الفريق الطبي بقسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفي الزقازيق العام بمشاركة الدكتور وائل المسلمى، والدكتور السيد صباح محمد، والدكتور عماد عبد القادر، وهيئة التمريض بقسم العمليات، قام اليوم بإجراء جراحة دقيقة بالمخ لمسجون يعاني من شلل نصفي تام بالجانب الأيسر نتيجة تجمع دموي تحت الأم الجافية بالمخ RT Ch. S.D.H .

وأضاف في بيان: أن ذلك بعد توقيع الكشف الطبي علي المريض وإجراء كافة الفحوصات الطبية والإشاعات اللازمة له، والتنسيق بين قطاع السجون ومديرية الشئون الصحية لإجراء الجراحة الدقيقة له، وتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية له، وتمت العملية الجراحية بنجاح والحالة الآن مستقرة وتحت الملاحظة الطبية، بإشراف مدير المستشفي.

وأكد الدكتور هشام مسعود، بأن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين بجميع فئات المجتمع علي حد سواء، مقدماً الشكر للفرق الطبية المشاركة من الأطباء، وهيئة التمريض، والخدمات المعاونة، ومدير المستشفي، علي الجهود المبذولة لصالح المرضي بالمحافظة.


صحه الشرقيه

جراحه دقيقه

مستشفى الزقازيق العام

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