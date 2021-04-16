اليوم السابع
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سوريا.. مصرع 10 أشخاص بينهم 7 أطفال فى "غرق سيارة" بريف حلب

الجمعة، 16 أبريل 2021 02:37 م
سوريا.. مصرع 10 أشخاص بينهم 7 أطفال فى "غرق سيارة" بريف حلب غرق سيارة - أرشيفية
وكالات

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لقى 10 أشخاص مصرعهم بينهم 7 أطفال حين تدهورت سيارة كانوا يستقلونها وسقطت فى قناة المياه الرئيسية بريف حلب شمال غرب سوريا، وقالت وزارة الداخلية السورية إن الحادث وقع ليلا وفى الساعة الواحدة من صباح اليوم الجمعة، فى قرية رسم الدوالى التابعة لناحية الخفسة فى ريف مدينة حلب.

وأوضحت الوزارة بحسب بيان لوزراة الداخلية السورية أن سيارة تدهورت بسبب السرعة الزائدة، وسقطت فى قناة المياه الرئيسية، وكان داخلها مدنيون بينهم نساء وأطفال.

وأضافت الوزارة أن ثلاث نساء وسبعة أطفال توفوا على إثر ذلك، وأشارت الوزارة إلى أنه تم انتشال المتوفيين وسحب السيارة من القناة وحضرت هيئة الكشف الطبي والقضائي ودوريات من ناحية الخفسة وفرع الأمن الجنائى بحلب ونظمت ناحية الخفسة الضبط اللازم، وقالت إن التحقيقات ما تزال جارية لمعرفة ملابسات الحادث.

 


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غرق سيارة

أخبار سوريا

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