اليوم السابع
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سوريا ترفع أسعار الوقود للمرة الثانية خلال شهر

الجمعة، 16 أبريل 2021 02:00 ص
سوريا ترفع أسعار الوقود للمرة الثانية خلال شهر مضخة وقود _ صورة أرشيفية
كتب وكالات

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رفعت الحكومة السورية سعر "البنزين الأوكتان 95" من 2000 ليرة سورية إلى 2500 ليرة، وهو الارتفاع الثانى خلال شهر.

 وجاء فى القرار 1090 الذى أصدرته وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، أن ذلك السعر "يتضمن رسم التجديد السنوى للمركبات العاملة على البنزين والمحدد بـ 29 ليرة سورية لليتر الواحد".

وطلبت الوزارة فى القرار من أصحاب المحطات الإعلان عن أسعار ونوعية مادة البنزين "بشكل واضح ومقروء ضمن المحطة".

وقالت إن مخالفى القرار سيخضعون للمرسوم رقم 8 لعام 2021، (قانون حماية المستهلك) وهو الذى أصدره الرئيس بشار الأسد قبل أيام، ويتضمن عقوبات بالسجن والغرامة بحق مخالفى أحكامه.

وكانت الوزارة رفعت أسعار البنزين أكثر من مرة خلال العام الجارى كان آخرها قبل شهر، إذ أصدرت فى 15 مارس الماضى ثلاثة قرارات برفع أسعار البنزين والغاز، ورفعت آنذاك سعر ليتر البنزين (المدعوم) إلى 750 ليرة، بينما رفعت سعر البنزين الأوكتان 95 إلى 2000 ليرة.

يأتى ذلك وسط أزمة خانقة فى توافر المشتقات هى الأسوأ فى البلاد، والتى لم تشهد انفراجا ملموسا بعد، رغم أن الحكومة وعدت بأن تبدأ بوادر الانفراج المفترض منذ يوم الثلاثاء الماضي.

 

 


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