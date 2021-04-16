سقوط صاحب مخزن بحوزته 2 طن ياميش وتمور مجهولة المصدر بالقاهرة

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال المباحث بالقاهرة ، من القبض على صاحب مخزن بحوزته 2 طن ياميش وتمور مجهولة المصدر قبل بيعها على المواطنين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة ، وحرر محضر بالواقعة.

ونجحت حملة تموينية ، في ضبط (2٫15 طن ياميش رمضان" تمور – قمر الدين – زبيب – بندق – لوز- تمر هندى" معبأة داخل عبوات مدون عليها علامات تجارية وهمية غير مسجلة وبدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وتشكل خطراً على الصحة العامة تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مخزن إحدى شركات تجارة السلع الغذائية بمحافظة القاهرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.