زراعة الوادى الجديد: تنفيذ أعمال مكافحة سوسة النخيل بعد ظهور بؤر جديدة بالخارجة

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، عن رصد بؤر إصابة جديدة بحشرة سوسة النخيل الحمراء بنطاق مركز الخارجة، وجرى الدفع بفرق فحص لرصد المناطق المصابة والتعامل معها وفق الإجراءات الوقائية المتبعة.

وقال الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، في بيان صحفي له، اليوم الجمعة، إن المديرية دفعت بفرق مكافحة وعلاج تابعة للمديرية بمنطقة الخارجة 1 بمدينة الخارجة بعد رصد بؤر مصابة بالحشرة في المنطقة، وجرى التعامل معها وعلاجها عن طريق الحقن لمكافحة المرض، وجاري فحص باقى النخيل.

وأكد المرسى، أن فرق المهندسين والمشرفين الزراعيين تجوب المنطقة المحية بالبؤر المصابة لرصد أي إصابات ومكافحتها، وأضاف أن المديرية تستكمل عقد الندوات الإرشادية واللقاءات الجماهيرية والإعلامية لنشر الوعي بطرق اكتشاف الإصابة والمكافحة والعلاج.

وفى سياق آخر، أكد وكيل وزارة الزراعة بالوادى الجديد، أن الجمعية الزراعية المركزية بالمحافظة استعدت هذا الموسم لاستلام وتوريد محصول القمح من المزارعين على مستوى القرى والمدن، للموسم 2021 وذلك في إطار التنسيق المستمر ما بين الجمعية والصوامع لخدمة المزارعين على مستوى المحافظة.

وأضاف مرسى أنه جرى التنسيق مع الجمعيات الزراعية المركزية وصوامع المحافظة، لتوريد محصول القمح واستلامه من المزارعين بالأسعار المعلنة، مؤكدا على أن سعر توريد أردب القمح المحلي للموسم الحالى 2021، 725 جنيها للأردب، بدرجة نظافة 23.5 قيراطاً، بزيادة 25 جنيها عن العام الماضي، وبواقع 715 جنيها للأردب درجة نظافة 23 قيراطاً، و705 جنيهات للأردب درجة نظافة 22.5 قيراطاً.