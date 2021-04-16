اليوم السابع
Ads
الجمعة، 16 أبريل 2021 08:45 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

روسيا ترد على العقوبات وتطرد 10 دبلوماسيين أمريكيين

الجمعة، 16 أبريل 2021 07:11 م
روسيا ترد على العقوبات وتطرد 10 دبلوماسيين أمريكيين سيرجى لافروف وزير الخارجية الروسى
كتب وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرجى لافروف، اليوم الجمعة، أن روسيا ستطلب من عشرة دبلوماسيين أمريكيين مغادرة البلاد.

 

وقال لافروف خلال مؤتمر صحفى عقب مباحثاته مع نظيره الصربي، بحسب "سبوتنيك": "تم إدراج عشرة دبلوماسيين فى القائمة، التى تسلمناها مع طلب بمغادرتهم. سنرد على هذا الإجراء بالمثل. سنطلب من عشرة دبلوماسيين أمريكيين فى روسيا مغادرة بلادنا".

 

وأضاف لافروف "توجد فى معاهدة الأجواء المفتوحة، وثيقة متعددة الأطراف، مصيرها الآن أصبح على المحك، لقد انسحب منها الأمريكيون".

وبدورها، أعلنت الخارجية الروسية، فى بيان لاحق، منع ثمانية من المسؤولين والنشطاء الأميركيين الحاليين والسابقين من دخول روسيا لأجل غير مسمى.

 

واعتبرت الخارجية الروسية أن "سيناريوهات "احتواء موسكو"، التى تواصل الولايات المتحدة الرهان عليها محفوفة بمزيد من التدهور فى العلاقات".

 

وجاء فى بيان الخارجية الروسية المنشور على موقعها: "لا يمكن أن يمر هجوم إدارة جو بايدن ضد بلادنا بدون رد. يبدو أن واشنطن لا ترغب فى الاقتناع بأنه فى الواقع الجيوسياسى الجديد لا مكان للإملاءات أحادية الجانب، والسيناريوهات المفلسة لـ (احتواء موسكو)، والتى لا تزال الولايات المتحدة تراهن عليها بقصر نظر، محفوفة بالمزيد من التدهور فى العلاقات الروسية الأميركية".

ونوهت الخارجية الروسية إلى أن "موسكو قد تطلب من البعثات الدبلوماسية الأميركية تخفيض عد موظفيها فى روسيا إلى 300 موظف".

 

 


روسيا

العقوبات الأمريكية

طرد 10 دبلوماسيين أمريكيين

أخبار أمريكا

العقوبات ضد روسيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

أنجيلا ميركل وماكرون يدعون إلى سحب قوات روسيا المنتشرة على حدود أوكرانيا

الجمعة، 16 أبريل 2021 06:10 م

تفاصيل تطوير روسيا لسيارة طائرة يمكنها أن تقل 6 أشخاص

الجمعة، 16 أبريل 2021 03:00 م

نيويورك تايمز: العقوبات الأمريكية تهدف إحداث ثأثير ملحوظ على اقتصاد روسيا

الجمعة، 16 أبريل 2021 01:17 م

زخم دبلوماسي.. كيف تتحرك الجامعة العربية لاحتواء الأزمات في مناطقها الجغرافية؟.. تقارب مع روسيا لدعم الاستقرار بليبيا وسوريا.. وتكامل مع المنظمات لإضفاء شرعية دولية مصبوغة بـ"الهوية" العربية لدول الصراع

الجمعة، 16 أبريل 2021 12:30 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة