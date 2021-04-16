روسيا تحظر دخول مديرى "إف بى آى" وجهاز الاستخبارات الأمريكية إلى أراضيها

أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل، بأن روسيا قررت حظر دخول مديرى "إف بي آي" وجهاز الاستخبارات الوطنية الأمريكية إلى أراضيها.

وأشارت وزارة الخارجية الروسية، إلى حظر دخول عدد من أعضاء إدارة بايدن.

وكان أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرجى لافروف، اليوم الجمعة، أن روسيا ستطلب من عشرة دبلوماسيين أمريكيين مغادرة البلاد

.

وقال لافروف خلال مؤتمر صحفى عقب مباحثاته مع نظيره الصربي، بحسب "سبوتنيك": "تم إدراج عشرة دبلوماسيين فى القائمة، التى تسلمناها مع طلب بمغادرتهم. سنرد على هذا الإجراء بالمثل. سنطلب من عشرة دبلوماسيين أمريكيين فى روسيا مغادرة بلادنا

".

وأضاف لافروف "توجد فى معاهدة الأجواء المفتوحة، وثيقة متعددة الأطراف، مصيرها الآن أصبح على المحك، لقد انسحب منها الأمريكيون

".

وبدورها، أعلنت الخارجية الروسية، فى بيان لاحق، منع ثمانية من المسؤولين والنشطاء الأميركيين الحاليين والسابقين من دخول روسيا لأجل غير مسمى

.

واعتبرت الخارجية الروسية أن "سيناريوهات "احتواء موسكو"، التى تواصل الولايات المتحدة الرهان عليها محفوفة بمزيد من التدهور فى العلاقات

".

وجاء فى بيان الخارجية الروسية المنشور على موقعها: "لا يمكن أن يمر هجوم إدارة جو بايدن ضد بلادنا بدون رد. يبدو أن واشنطن لا ترغب فى الاقتناع بأنه فى الواقع الجيوسياسى الجديد لا مكان للإملاءات أحادية الجانب، والسيناريوهات المفلسة لـ (احتواء موسكو)، والتى لا تزال الولايات المتحدة تراهن عليها بقصر نظر، محفوفة بالمزيد من التدهور فى العلاقات الروسية الأميركية

".

ونوهت الخارجية الروسية إلى أن "موسكو قد تطلب من البعثات الدبلوماسية الأميركية تخفيض عد موظفيها فى روسيا إلى 300 موظف

".