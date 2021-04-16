رئيس البريد: نتطلع لإتاحة خدمات التمويل متناهى الصغر بجميع المحافظات

كتبت هبة السيد

قال الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد ، إن الهيئة تتطلع لإتاحة خدمات التمويل متناهي الصغر بمكاتب الهيئة من 15 محافظة في الوقت الحالي إلى كافة المحافظات خلال الفترة القريبة المقبلة، لاستيعاب الطلب على هذا النشاط، موضحًا أن عدد المستفيدين من نشاط التمويل متناهي الصغر في مصر نحو 3.5 مليون مستفيد في حين يقدر حجم الطلب إلى 23 مليون مواطن، أي أن هناك فرص واسعة في هذا النشاط لتغطية الطلب، وهو ما يمكن تحقيقه من خلال فروع الهيئة المنتشرة بكافة أنحاء الجمهورية.

أوضح "فاروق"، دور هيئة البريد في إتاحة خدمات التمويل متناهي الصغر، قائلًا إن هيئة البريد لا تقدم تمويل للمواطنين الراغبين في الاستفادة من خدمات التمويل متناهي الصغر، ولكنها تتيح للشركات العاملة بهذا النشاط إمكانية تقديم التمويل لعملائها وتحصيل الأقساط الشهرية من خلال فروع الهيئة في المحافظات، لتصبح هيئة البريد بمثابة منصة للشركات والبنوك وجمعيات رجال الأعمال العاملة بهذا النشاط للتوسع في تقديم خدماتها، وهو ما يساهم في حل تحدي إتاحة التمويل للعملاء من خلال مكاتب البريد المصري والتي يبلغ عددها نحو 4 آلاف مكتب بريد منتشرين في جميع أنحاء الجمهورية بما يضمن وصول خدمات التمويل متناهي الصغر لكافة المواطنين بكل سهولة ويسر.

أكد رئيس البريد، أهمية التمويل متناهي الصغر في تعزيز قدرة الشباب من صغار المنتجين وأصحاب المشروعات متناهية الصغر في إدارة مشروعاتهم، بالإضافة إلى التوسع في باقة الأنشطة التي تقدمها الهيئة بجانب خدمات الشحن البريدي الدولي والمحلي للراغبين من أصحاب المشروعات ورواد الأعمال عبر مكاتب البريد لرفع قدراتهم للوصول إلى السوق المحلية والأسواق العالمية.

يذكر أن هيئة البريد تقدم خدمات التمويل متناهي الصغر من خلال مكاتب البريد في محافظات أسيوط، أسوان، الإسكندرية، الدقهلية، الشرقية، المنوفية، الغربية البحيرة، قنا، كفر الشيخ، سوهاج، بني سويف، القليوبية، المنيا، الأقصر مع إتاحة خدمات الاستعلام عن حالة التمويل قبل الصرف وصرف قيمة التمويل وسداد الأقساط الشهرية في كافة مكاتب البريد بجميع أنحاء الجمهورية.