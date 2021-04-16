اليوم السابع
Ads
الجمعة، 16 أبريل 2021 12:59 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

رئيس البرلمان الإيرانى يعلن زيادة تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%

الجمعة، 16 أبريل 2021 11:25 ص
رئيس البرلمان الإيرانى يعلن زيادة تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% إيران
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال رئيس البرلمان الإيرانى، الجمعة، فى تغريدة على تويتر، إن بلاده نجحت في تخصيب اليوارنيوم بنسبة 60%، وذلك بالتزامن مع المحادثات التي تجريها بلاده فى العاصمة النمساوية فيينا، من أجل العودة للاتفاق النووى المبرم فى 2015، بحسب " وسائل إعلام أمريكية".

ويعد الإعلان الجديد لطهران، انتهاكاً للاتفاق النووى، الذي لا يسمح سوى بتخصيب اليورانيوم عند نسبة 3.67%، واعتبر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إعلان إيران عزمها على البدء في تخصيب اليورانيوم حتى 60% خطوة "استفزازية".

وفى مؤتمر صحفي مشترك بمقر حلف شمال الأطلسي، اعتبر بلينكن أن هذه الخطوة تثير تساؤلات حيال جدية طهران في المحادثات النووية في فيينا.

 وقال إنه "في حين تظهر واشنطن جديتها فى العودة إلى الاتفاق النووي الموقع عام 2015 بين طهران والقوى العالمية فإن إيران لم تظهر بعد جدية مماثلة".

ومن جانبه أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني أن تخصيب اليورانيوم بنسبة ستين بالمئة وتركيب أجهزة طرد مركزي متطورة في نطنز جاء كردٍ أولي على حادث المنشأة.

وأعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي أن الولايات المتحدة وإيران ستستأنفان المحادثات غير المباشرة التي تهدف لإحياء الاتفاق النووي الإيراني يوم الخميس في فيينا.

 


إيران

طهران

تخصيب اليورانيوم

الاتفاق النووى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

بلينكين: إعلان إيران عن تخصيب اليورانيوم "استفزازي"

الخميس، 15 أبريل 2021 07:00 ص

أزمة حادث نطنز النووى تتصاعد فى إيران بعد اتهام إسرائيل.. طهران تبدأ تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%.. وروحانى: رداَ على "الإرهاب النووى الإسرائيلى".. البيت الأبيض قلق من "الخطوة الاستفزازية".. وفرنسا: تطور خطير

الخميس، 15 أبريل 2021 06:30 ص

البيت الأبيض: استئناف المحادثات غير المباشرة مع إيران يوم الخميس فى فيينا

الأربعاء، 14 أبريل 2021 07:50 م

ألمانيا وفرنسا وبريطانيا: إنتاج إيران لليورانيوم عالى التخصيب خطوة لإنتاج سلاح نووى

الأربعاء، 14 أبريل 2021 07:20 م

مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية يزورون منشأة نطنز اليوم فى إيران

الأربعاء، 14 أبريل 2021 04:14 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة