رئاسة الحرمين تطلق مبادرتين بممرات المسجد الحرام لوقاية المصلين من كورونا

كتب محمد شعلان

أطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مجموعة من المبادرات الجديدة ضمن الإجراءات الاحترازية، والإرشادات الوقائية، التي تمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، وأجرت رئاسة الحرمين من خلال إدارة الممرات في المسجد الحرام التابعة للإدارة العامة للأمن والسلامة، مبادرتين لحماية جموع المصلين من عدوى الوباء وهي مبادرة (الممرات والمصليات وفق الاحترازات)، والثانية: (سلامتكم في تباعدكم).

وتعمل مبادرة "الممرات والمصليات وفق الاحترازات" على عدم وجود أي تجمع بين المصلين والتأكد من لبس الكمامات، ويأتى هذا حرصا على سلامة قاصدي المسجد الحرام، كما تعمل مبادرة "سلامتكم في تباعدكم" على تطبيق التباعد في جميع مصليات المسجد الحرام، وذلك وفقًا لما نشره الموقع الرسمى للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى.



انتشار العمال فى ممرات الحرم

وأشار ناصر حمزي، مدير إدارة الممرات، إلى أن الإدارة تحظى بدعم مستمر من الرئيس العام حيث تم دعم الإدارة بالكوادر البشرية ذات الكفاءة العالية، وقيادات مميزة من وكلاء مدربين على العمل في إدارة الممرات، كما باشرت إدارة الممرات أعمالها في التوسعة السعودية الثالثة غرة شهر رمضان إضافة إلى المواقع السابقة.



صور من المسجد الحرام



تعقيم الحرم

وفى وقت سابق، أنهت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام غسل المطاف في وقت قياسي في ثاني يوم من شهر رمضان، وذلك في مدة زمنية تقدر بخمس دقائق بعد صلاة المغرب مباشرة، ونشر الحساب الرسمي لرئاسة شئون الحرمين على "تويتر"، صورا من انتشار العمل في ساحات المطاف بمعدات التطهير والنظافة لإجراء عملية غسل المطاف التي استغرقت 5 دقائق.

وقال جابر بن أحمد ودعاني، مدير إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام، إن الإدارة حققت رقما قياسيا في تنظيف صحن المطاف في مدة زمنية مدتها 5 دقائق، حيث كان عمل متواصل بدقة عالية، لافتاً إلى ترحيل 291 طنا من النفايات في ثاني يوم من شهر رمضان، فيما تجاوزت العمالة 4000 عامل وعاملة، و1500 حاوية نفايات كبيرة، و1500 حاوية نفايات صغيرة.