اليوم السابع
Ads
الجمعة، 16 أبريل 2021 02:28 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

دعاء اول جمعه من رمضان .. اللّهم اجعلنا ممن عفوت عنهم

الجمعة، 16 أبريل 2021 01:14 م
دعاء اول جمعه من رمضان .. اللّهم اجعلنا ممن عفوت عنهم دعاء - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
دعاء اول جمعه من رمضان يبحث عنه الكثير من المسلمين اليوم، وينشر "اليوم السابع" دعاء اول جمعه من رمضان، وهو ليس بدعاء ثابت وإنما من الأدعية المستحبة فى شهر رمضان المبارك، والتى ثبت صحتها عن الصحابة والتابعين.
 
وعن فضل يوم الجمعة وفضل شهر رمضان، روى عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضى الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ: "الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ، مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ، إِذَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ". رواه مسلم.

دعاء اول جمعه من رمضان

اَللّهُمَّ اجْعَلْ سَعْيى فيهِ مَشْكُوراً، وَذَنْبى فيهِ مَغْفُوراً، وَعَمَلى فيهِ مَقْبُولاً، وَعَيْبى فيه مَسْتُوراً و ارْزُقنى فيهِ فَضْلَ لَيْلَةِ الْقَدْرِ، وَصَيِّرْ فيهِ اُمُورى مِنَ عُسْرِ إلى يُسْرِ، اَللّهُمَّ غَشِّنى فيهِ بِالرَّحْمَةِ، وَارْزُقْنى التَّوفيقَ وَالْعِصْمَةَ، وَطَهِّرْ قَلْبى يا مَنْ لا يَشْغَلُهُ إلْحاحُ الْمُلحِّينَ. 
 
كما يستحب الدعاء بقولنا :" اللّهم اجعلنا ممن عفوت عنهم، ورضيت عنهم وغفرت لهم ..وحرّمت عليهم النار، وكتبت لهم الجنّة".
 
ويمكن دعاء اول جمعه من رمضان بقولنا: "اللهم إنى أسألك الثبات فى الأمر، والعزيمة على الرشد، وأسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، وأسألك شكر نعمتك، وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما، ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، واستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب".
 
ويمكن الدعاء بقولنا: "اللهم إنى أعوذ بك من عذاب النار، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأعوذ بك من فتنة الدجال"، و"اللهم إنى أعوذ بك من الهم والحزن، والعجز والكسل، والبخل والجبن، وضلع الدين، وغلبة الرجال".
 
"اللهم اهدنى فيمن هديت، وعافنى فيمن عافيت، وتولنى فيمن توليت، وبارك لى فيما أعطيت، وقنى شرما قضيت، إنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت"

دعاء اول جمعه من رمضان

دعاء اول جمعه فى رمضان

دعاء أول جمعة من رمضان

دعاء

ادعية مستحبة فى رمضان

ادعية فى رمضان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة