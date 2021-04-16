اليوم السابع
Ads
الجمعة، 16 أبريل 2021 01:42 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

دعاء اليوم الرابع من رمضان..اللَّهُمَّ قَوِّنِي فِيهِ عَلَى إِقَامَةِ أَمْرِكَ

الجمعة، 16 أبريل 2021 01:00 ص
دعاء اليوم الرابع من رمضان..اللَّهُمَّ قَوِّنِي فِيهِ عَلَى إِقَامَةِ أَمْرِكَ دعاء
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ينشر "اليوم السابع" مجموعة من الأدعية المستحبة فى شهر رمضان المبارك، والتى ثبت صحتها عن الصحابة والتابعين، واليوم ننشر دعاء اليوم الرابع من رمضان.
 
وقد أكد النبى "صلى الله عليه وسلم" على الدعاء فى كل يوم من أيام شهر رمضان لما يحمله من أجر عظيم.
 

دعاء اليوم الرابع من رمضان وما جاء عن النبى

 
وقد دعا النبى محمد صلى الله عليه وسلم فى اليوم الرابع من رمضان، عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه و آله: "اللَّهُمَّ قَوِّنِي فِيهِ عَلَى إِقَامَةِ أَمْرِكَ، وَأَوْزِعْنِي لِأَدَاءِ شُكْرِكَ بِكَرَمِكَ، وَاحْفَظْنِى بِحِفْظِكَ وَ سِتْرِكَ يَا أَبْصَرَ النَّاظِرِينَ"

دعاء رابع يوم رمضان دعاء رابع يوم رمضان 2021

دعاء رابع يوم من شهر رمضان

دعاء رمضان

ادعية رمضان

دعاء اليوم الرابع من رمضان 2021

دعاء رابع يوم رمضان

دعاء 4 رمضان 2021

دعاء رابع ايام رمضان

دعاء للميت في رمضان

دعاء للمتوفي في رمضان

دعاء فجر رابع يوم رمضان

دعاء 4 يوم رمضان

دعاء رابع ليله من رمضان

دعاء رابع يوم رمضان مكتوب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة