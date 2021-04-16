دراسة: النساء يمتكلن خلايا مناعية تجعلهن أكثر استعدادًا لمكافحة فيروس كورونا

كتبت إيناس البنا

ذكر موقع " medicalxpress "، أن النساء يمتلكن نوعًا معينًا من الخلايا المناعية التى تحارب الالتهابات فى الأنسجة المخاطية، وتتجمع هذه الخلايا المناعية فى الرئتين، حيث يمكنها تشكيل نظام دفاعى ضد فيروس كورونا .



النساء أكثر استعداد لمحاربة كورونا

وقال دانيال سابان، أستاذ مشارك فى قسم طب وجراحة العيون بجامعة ديوك وقسم المناعة، "إنهن يتسلحن بهذه الخلايا المناعية المتخصصة ، يبدو أن النساء أكثر استعدادًا لمحاربة بعض أشد آثار فيروس كورونا خطورة، ولا سيما التهابات الجهاز التنفسى التى يمكن أن تهدد الحياة".

وقال سابان ، الذي قاد الدراسة التي تظهر على الإنترنت في مجلة Cell Press Med ، إن الدراسة بدأت في الربيع الماضى مع انتشار فيروس كورونا لأول مرة، ومع فحص عينات دم وأنسجة من مرضى فيروس كورونا، سرعان ما لاحظا أن خلية دم بيضاء تسمى الخلايا التائية الثابتة المرتبطة بالغشاء المخاطي، أو خلية MAIT ، تنتشر بكثرة في دم النساء الأصحاء مقارنة بالرجال الأصحاء.

وخلايا MAIT هي خلايا دم بيضاء عالية التخصص تساهم في الدفاعات المناعية في الأعضاء والأنسجة المخاطية.

وكان هناك وفرة من خلايا MAIT في أنسجة الرئة للأشخاص المصابين بـ كورونا، ولكن عند الفحص الدقيق، وجدوا اختلافات بين الجنسين.

وقال "النتائج التي توصلنا إليها تكشف ملامح الحماية الخاصة بالمرأة التي صنعتها خلايا MAIT ، وهذا يمكن أن يساعد في توجيه تطوير العلاجات والعلاجات".