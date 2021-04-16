حبس 4 متهمين بتكوين تشكيل عصابى لترويج المخدرات فى عين شمس 4 أيام

كتب عبد الله محمود

أمرت نيابة عين شمس، بحبس 4 عاطلين بتهمة تكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى في ترويج وتوزيع المواد المخدرة، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، كما أمرت بإرسال المضبوطات إلى المعمل الكميائى لتحليلها.

البداية كانت بتمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على 4 أشخاص لبيعهم مواد مخدرة، لعملائهم بهدف كسب الأموال فى عين شمس، وحرروا محضرا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها، فقد تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) ومديرية أمن القاهرة نشاط (إحدى البؤر الإجرامية) للإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط 4 أشخاص، لهم معلومات جنائية وجميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة حال تواجدهم بدائرة القسم وبحوزتهم (كمية من الأقراص المخدرة والمؤثرة – مبلغ مالى – 3 هواتف محمولة)، وبمواجهتهم بالمضبوطات إيدوا ما جاء بالتحريات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.