اليوم السابع
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حبس عاطل متهم بتحطيم عدد من السيارات بالدقى

الجمعة، 16 أبريل 2021 01:15 م
حبس عاطل متهم بتحطيم عدد من السيارات بالدقى تحطيم سيارة _ أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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أمرت النيابة العامة فى شمال الجيزة بحبس عاطل متهم بتحطيم عددا من السيارات بمنطقة الدقي، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

كشفت التحقيقات أن مواطن تقدم ببلاغ يتهم فيه شاب بتحطيم سيارته أثناء تواجدها أسفل منزله بمنطقة الدقي، وأضافت التحقيقات الأولية أن المتهم اعتاد تحطيم السيارات المركونة أسفل عقارات المنطقة، بدون سبب واضح، وتمكنت أجهزة الأمن من ضبطه.

بمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، فتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة التى باشرت التحقيق.


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