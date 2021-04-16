حارس عقار وراء قتل سيدة فى الهرم لسرقتها

كتب محمود عبد الراضي

كشفت أجهزة الأمن ملابسات واقعة مقتل ربة منزل بالجيزة وأجهزة البحث الجنائى ونجحت في ضبط الجناة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة بالعثور على جثة ربة منزل "بها سحجات وكدمات متفرقة داخل مسكنها بدائرة القسم، ووجود متعلقاتها "مصوغات ذهبية، مبالغ مالية عدا هاتفين محمول.

توصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام باشراف اللواء علاء الدين سليم وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (حارس سكن المجنى عليها - عامل).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا أمام رجال المباحث باشراف العقيد محمد الصغير مفش المباحث بإرتكاب الواقعة بقصد السرقة وأنهما إستوليا على (هاتفى محمول، مبلغ مالى) ، وتم بإرشادهما ضبط الهاتفين وأضافا بإنفاقهما المبلغ المالى، فوجه العميد محمد نبيل مأمور قسم الهرم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.