جولة داخل سوق الأسماك ببورسعيد.. اعرف الأسعار فى أول جمعة بشهر رمضان.. فيديو

وأكد البائعون بالسوق، خلال الجولة، أن الإقبال يتزايد على السوق وشراء الأسماك والأكلات البحرية بداية من اليوم الثالث لشهر رمضان الكريم، مشيرين إلى أنه ينعدم بيع وشراء الأسماك في اليومين الأول والثانى إعادة البورسعيدية بوجود البط والفراخ والطيور بأول وثانى أيام شهر رمضان.

وأضافوا، أن أسعار الأسماك تبدأ من 25 جنيها للشبار الأبيض، 60 جنيها للشبار الأخضر، 50 جنيها للبوري، 100 جنيه للجمبرى.

كما يقدم سوق الأسماك الجديد ببورسعيد، خدمات عديدة لكل زائريه من تسوية الأسماك بالطرق المختلفة، وكذلك إحضار الأرز والسلطات والمملحات داخل السوق.