اليوم السابع
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الجمعة، 16 أبريل 2021 02:49 م
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جولة داخل سوق الأسماك ببورسعيد.. اعرف الأسعار فى أول جمعة بشهر رمضان.. فيديو

الجمعة، 16 أبريل 2021 02:48 م
جولة داخل سوق الأسماك ببورسعيد.. اعرف الأسعار فى أول جمعة بشهر رمضان.. فيديو احد بائعي الأسماك ببورسعيد
بورسعيد - محمد عزام

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قدم "تلفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، من داخل سوق السمك بمحافظة بورسعيد، للوقوف على الأسعار في اليوم الرابع من شهر رمضان المبارك.

وأكد البائعون بالسوق، خلال الجولة، أن الإقبال يتزايد على السوق وشراء الأسماك والأكلات البحرية بداية من اليوم الثالث لشهر رمضان الكريم، مشيرين إلى أنه ينعدم بيع وشراء الأسماك في اليومين الأول والثانى إعادة البورسعيدية بوجود البط والفراخ والطيور بأول وثانى أيام شهر رمضان.
 
وأضافوا، أن أسعار الأسماك تبدأ من 25 جنيها للشبار الأبيض، 60 جنيها للشبار الأخضر، 50 جنيها للبوري، 100 جنيه للجمبرى.
 
كما يقدم سوق الأسماك الجديد ببورسعيد، خدمات عديدة لكل زائريه من تسوية الأسماك بالطرق المختلفة، وكذلك إحضار الأرز والسلطات والمملحات داخل السوق.
 
احد بائعي الأسماك ببورسعيد_copy_2000x1500
احد بائعي الأسماك ببورسعيد
احد بائعي الأسماك_copy_2000x1500
احد بائعي الأسماك
أعمال النظافة داخل السوق_copy_2000x1500
أعمال النظافة داخل السوق
البيع والشراء في سوق السمك_copy_2000x1500
البيع والشراء في سوق السمك
جانب من أحد بائعي الأسماك_copy_2000x1500
جانب من أحد بائعي الأسماك
سوق الاسماك ببورسعيد_copy_2000x1500
سوق الاسماك ببورسعيد

 


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