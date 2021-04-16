اليوم السابع
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الجمعة، 16 أبريل 2021 05:47 م
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جريمة فى نهار رمضان.. سائق توك توك يذبح عاطلا بسبب أولوية المرور بالمنوفية

الجمعة، 16 أبريل 2021 05:30 م
جريمة فى نهار رمضان.. سائق توك توك يذبح عاطلا بسبب أولوية المرور بالمنوفية جثه - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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جريمة بشعة شهدتها قرية سدود التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية،وذلك عندما تجرد سائق توك توك من مشاعر الإنسانية وقام بقتل عاطل ذبحا بسكين فى مشاجرة بسبب خلافات على أولوية المرور، تم نقل الجثمان إلى مستشفى منوف العام، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء عبد الله جلال مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن المنوفية،يفيد من وصول . م.ع 24 عاما عاطل إلى مستشفى منوف العام جثة هامدة، بالانتقال الفورى والفحص تبين قيام سائق توك توك بقتله بسكين فى مشاجرة بسبب خلافات على أولوية المرور ،تم نقل الجثمان إلى مستشفى منوف العام، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


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