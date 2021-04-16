تونس تسجل 2649 إصابة بكورونا ولبنان يرصد 2501 حالة جديدة

كتب وكالات

سجلت تونس خلال الـ 24 ساعة الماضية 2649 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 73 وفاة، وأوضح بيان لوزارة الصحة التونسية اليوم أن إجمالى حالات الإصابة بالفيروس بلغ 279376، فيما بلغ إجمالى الوفيات 9553.

من ناحية أخرى، سجّلت لبنان 2501 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 504800 ً.

وذكرت وزارة الصحة العامة فى لبنان اليوم أن إجمالى عدد حالات الشفاء ارتفع الى 416624، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 6809 حالة بعد تسجيل 31 حالة وفاة .