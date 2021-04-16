اليوم السابع
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الجمعة، 16 أبريل 2021 09:56 ص
خالد صلاح
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تونس تسجل 2649 إصابة بكورونا ولبنان يرصد 2501 حالة جديدة

الجمعة، 16 أبريل 2021 09:00 ص
تونس تسجل 2649 إصابة بكورونا ولبنان يرصد 2501 حالة جديدة اجراءات مكافحة فيروس كورونا
كتب وكالات

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سجلت تونس خلال الـ 24 ساعة الماضية 2649 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 73 وفاة، وأوضح بيان لوزارة الصحة التونسية اليوم أن إجمالى حالات الإصابة بالفيروس بلغ 279376، فيما بلغ إجمالى الوفيات 9553.

من ناحية أخرى، سجّلت لبنان 2501 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 504800 ً.

وذكرت وزارة الصحة العامة فى لبنان اليوم أن إجمالى عدد حالات الشفاء ارتفع الى 416624، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 6809 حالة بعد تسجيل 31 حالة وفاة .

 


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