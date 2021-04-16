توريد 1481 طن قمح للشون والصوامع فى ثانى أيام التوريد بالمنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

أعلنت مديرية التموين بالمنيا، أنه تم توريد 1481 طنًا و50 كيلو من محصول القمح، فى ثانى أيام توريد المحصول.

وتنتهى أعمال التوريد نهاية شهر يونيو المقبل، مع التأكد من تطهير أماكن تخزين القمح، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه فيروس كورونا المستجد.

وقال اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، إنه جرى زراعة 250 ألف فدان تقريبا من القمح خلال الموسم الحالي 2021، موجهًا وكيل وزارة التموين، بضبط، وتسهيل، وتسريع منظومة استقبال القمح بالشون، مع إزالة كافة العقبات امام الموردين، وتقليل وقت الانتظار.