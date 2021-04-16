توريد جهاز عمليات C ARM وتركيبه بمستشفى كلى ميت غمر تبرع من المجتمع المدنى

الدقهلية شريف الديب

أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن وصول جهاز عمليات C ARM وتركيبه بمستشفى كلى ومسالك ميت غمر، وذلك تبرع من المجتمع المدني، وتأتي تلك الخطوة ضمن تطوير مستشفى كلى ومسالك ميت غمر حيث يستخدم الجهاز فى إجراء العمليات الجراحية بزمن أقل وبدقة عالية تسهل على الجراحين، وكذلك المريض متاعب العملية حيث يمكن الاطباء من التقاط حصى الكلى بالابره بمساعدة الجهاز الذى سيساعد الجراح اتمام عمليته بدقه متناهية.

وتابع "مكي"، نسعى دائما لتطوير منظومة الرعاية الصحية ورفع كفاءتها بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة لاهالى محافظة الدقهلية، كما أشاد بدور المجتمع المدني في تقديم الدعم للمستشفيات والتعاون مع مديرية الصحة لرفع مستوي الخدمات الصحية المقدمة.