اليوم السابع
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تعرف على مواصفات البرجين الجديدين بمشروع مثلث ماسبيرو

الجمعة، 16 أبريل 2021 07:00 ص
تعرف على مواصفات البرجين الجديدين بمشروع مثلث ماسبيرو مثلث ماسبيرو
كتب سيد الخلفاوى

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بدأت هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان، إنشاء برجين جديدين بمنطقة مثلث ماسبيرو، الواقعة خلف مبنى الإذاعة والتليفزيون، بكورنيش النيل بالقاهرة، وذلك ضمن خطو التطوير الجارية بمثلث ماسبيرو.

ويعرض اليوم السابع في النقاط التالية أهم المعلومات عن البرجين الجديدين..

1. يطلا البرجين على شارع الجلاء بارتفاع يصل لـ21 طابقا.
 
2. يتم إنشاء دورين جراج تحت الأرض و يسع 525 سيارة.
 
3. يضم البرج دورين بدروم و5 أدوار بوديوم بكامل المسطح و16 طابق متكرر علوى.
 
4. سيتم تخصيص برج فندقى 4 نجوم، والآخر سكنى إدارى، وأٌقصى ارتفاع 80 متر.
 
5. بتنفيذ البرجين الجديدين يصبح عدد الأبراج الجارى تنفيذها 9 أبراج .
 
6. يضم مثلث ماسبيرو 4 أبراج تطل على شارع 26 يوليو و3 أبراج متصلة من الأعلى تطل على كورنيش النيل بارتفاعات 30 طابق، والبرجين الجديدين يطلان على شارع الجلاء.

مشروع مثلث ماسبيرو

مثلث ماسبيرو

القاهرة

المجتمعات العمرانية

مبنى الإذاعة والتليفزيون

كورنيش النيل بالقاهرة

اليوم السابع بلس

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