تعرف على القيم التصديرية للسلع المستثناه من حظر التصدير فى 6 أشهر

كتبت سماح لبيب

فى حصر لعدد من السلع التى تم استثناءها من قرار حظر التصدير لمدة 3 أشهر اعتبارا من إبريل الجارى والذى أعلنته وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع جاءت صادرات الفاصوليا الجافة والتى بلغت خلال الموسم التصديرى الحالى اعتبارا من سبتمبر 2020 وحتى نهاية فبراير 2021 أى ما يعادل 6 أشهر قيمة 75 مليون دولار موزعة على كميات بلغت 75 ألف طن واحتلت المركز السادس من قائمة أعلى الحاصلات الزراعية تصديرا.

كما بلغت قيمة صادرات الفول السودانى وفقا لاحصائيات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات حصل "اليوم السابع" على نسخه منها خلال نفس الفترة 59 مليون دولار بكميات 37 ألف طن واحتل المركز التاسع، كما بلغت صادرات الفاصوليا الخضراء 17 مليون دولار موزعة على 13 ألف طن وجاءت فى المركز الرابع عشر من قائمة أعلى السلع الزراعية تصديرا.

وكانت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة اصدرت قراراً بوقف تصدير جميع أصناف البقوليات لمدة 3 أشهر اعتباراً من تاريخ نشر القرار بالوقائع المصرية، إلا أنه تم تعديله فيما بعد قرارا يقضي باستثناء الفاصوليا الخضراء والبسلة الخضراء والفول السودانى، من القرار الوزارى الصادر مؤخرا بوقف تصدير جميع أصناف البقوليات لمدة 3 أشهر، لتوفير احتياجات السوق الداخلي.

وتسعى الحكومة ممثلة فى الوزارات المعنية باتخاذ قرارات عاجلة لتوفير كافة السلع فى السوق المحلى للمواطنين وعدم تعرض أيا منها للنقص وتوفير كافة احتياجات المواطنين ، ومن أبرز هذة القرارات هو قرار وزيرة التجارة والصناعة بحظر تصدير البقوليات لمدة 3 أشهر اعتبارا من بداية إبريل الجارى، والذى استثنى بعدها الفاصوليا الخضراء والفول السودانى ، والفاصوليا البيضاء.

من الجدير بالذكر، أن الموسم التصديرى للحاصلات الزراعية سنويا يبدأ من شهر سبتمبر وينتهى فى أغسطس من العام التالى وتعتبر صادرات الموالح هى أكبر السلع الزراعية تصديرا للخارج سنويا والتى بلغت حتى نهاية فبراير من العام الجارى 389 مليون دولار وهى أعلى قيمة تصديرية حققتها مقارنة بباقى السلع الزراعية التى يتم تصديرها للخارج.