تعرف على أنواع الأكلات من الأسماك فى شهر رمضان بكفر الشيخ.. فيديو وصور

كفر الشيخ - محمد سليمان

رصدت عدسة "اليوم السابع" تجهيز أكلات متعددة من الأسماك التي تشتهر بها محافظة كفر الشيخ، والتي تنتج 65% عقب انشاء مزرعة غليون السمكية ، والتي أعادت لكفر الشيخ أنواع متعددة من الأسماك تم طرحها في الأسواق ولدى الباعة والمطاعم ، مما زادت من أنواع آكلات الأسماك على السفرة بمنازل قرى ومدن المحافظة.

وقال محمود عبدالله ، حاصل على ليسانس الحقوق، وصاحب محل في منطقة القنطرة البيضاء، إنه لم يمارس مهنة المحاماة وفضل أن يتقن طهي الاسماك بكل أنواعها ، مثلما يتم تجهيزها في المنازل ، وساعده في ذلك الأنواع الجديدة التي طرحتها مزرعة غليون السمكية من فيليه وجمبرى وسبيط بالإضافة البوري والبلطي بأنواعهما المتعددة ، والسمك البليمي.

وأضاف عبدالله ، تتميز كفر الشيخ بالعديد من أنواع الأسماك منها بليمي وبلطي وبوري بأحجامه وماكريل ،وجمبري وسبيط والطواجن المتعددة والسمك على الفحم والسنجاري ، وإضافة الزيت والليمون لهم بالخلطات المتعددة والسوس المتنوع ، مؤكداً أن الأسماك الجيدة يمكن معرفتها من الخياشيم ، إضافة إلى لونها المائل للحمرة ،مؤكدا أن ربة المنزل بكفر الشيخ تجيد تقديم وجبات متعدد من الأسماك ، فمن الممكن ان تكون سفرة رمضان طوال الشهر بالاسماك ، فيكن طهي أكثر من 30 نوع من الوجبات ،وكل نوع معين من الوجبة ما بين الشوي أو القلي ، وعمل الطاجنات، وغيرهم بالأرز الصيادية ، بالإضافة إلى صينية فسفور يميزها الجمبري بالإضافة شوربة الأسماك.

وأضاف عبدلله، نتميز بإجادة عمل السنجاري،وصواني وطواجن سوس أبيض وأحمر ،وجمبري مشوي ومقلي وشوربة ، وكفه الجمبري و كبسة الجمبري ، وارز بالجمبرى ،وشوربة فواكه البحر ، ومكرونة بالجمبري ،مؤكداً أن كفر الشيخ تتميز بالكرم ،ونتمنى استقبال أهالينا من كل المحافظات في شهر رمضان، ليذوقوا وجبات الأسماك المتعددة والتي يتم تزيينها بالفلفل والبرتقال والبطاطس.



تززين الاسماك



جانل من شوي الاسماك



خروج الدهون من بطن السمكة يميزها



سمك بلطي متميز



غسل الاسماك



كفية عمل الشربة من الاسماك والارز الصيادية