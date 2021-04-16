تصادم سيارة ملاكى بقطار أبو قير بمزلقان سيدى بشر دون إصابات وعودة حركة القطارات

تلقى قسم شرطة المنتزة أول شرق الإسكندرية بلاغ يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكى وقطار أبو قير الداخلى، بمنطقة مزلقان سيدى بشر شرق الإسكندرية، وذلك دون إصابات مع وجود تلفيات بالسيارة.

وتبين من المعاينة إصطدام سيارة ملاكى بالقطار خلال المرور الخاطئ من المولقان وإصرار السائق المرور قبل القطار مما أحدث التصادم و تلفيات بالسيارة فقط دون حدوث إصابات .

من جهه أخرى، تواصلت حركة قطار أبو قير بشكل طبيعى بعد توقف بضع دقائق بسبب الحادث ثم عادت حركة القطار فى المسار الطبيعى له و تم تحرر محضر بقسم شرطة المنتزة أول و تباشر النيابة العامة التحقيق.