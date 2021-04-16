تشريح جثة شاب قتل على يد آخرين بسبب خصومة ثأرية فى البدرشين

كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بتشريح جثة شاب قتل على يد أخرين بسبب خصومة ثأرية بين الطرفين بالبدرشين، وطلبت جهات التحقيق، تقرير الصفة التشريحية الخاص به، لاستكمال التحقيقات.

وأطلق شخصان النار على عامل بإحدى قرى البدرشين في الجيزة، ما أسفر عن مقتله في الحال، وأشارت التحريات إلى أن خلافات متعلقة بخصومة ثأرية وراء ارتكاب الجريمة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى مركز شرطة البدرشين، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بمقتل أحد الأشخاص نتيجة إطلاق النار عليه، في قرية تابعة لدائرة المركز. بإجراء التحريات تبين للرائد أحمد عكاشة رئيس مباحث البدرشين، والنقيب أحمد فايز، أن شخصين أطلقا النار على المجني عليه، ما أسفر عن مقتله، بسبب خصومة ثأرية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.