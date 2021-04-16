تحرير 5730 مخالفة مرورية متنوعة على الطرق السريعة خلال 24 ساعة

كتب عبد الرحمن سيد - بهجت أبو ضيف

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة على مستوى الجمهورية.

أسفرت جهودها خلال 24 ساعة الأخيرة، بإشراف اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية عن ضبط 5730 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 2120 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و187 مخالفة السير بدون تراخيص، و37 مخالفة موقف عشوائى، و22 مخالفة لشروط التراخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.