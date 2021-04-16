وقال المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف للصحفيين: "جرى حديث خلال الاجتماع عن الرد على العقوبات الأمريكية الجديدة، التي فُرضت بالأمس ضد بلادنا".



وأضاف: "أن الموضوع الأساسي لاجتماع مجلس الأمن القومي الروسي هو التطوير والتحديث العسكري، كما تمت مناقشة القضايا الحالية على جدول الأعمال الاجتماعي والاقتصادي الروسي الداخلي"، مشيرا إلى أن بوتين أبلغ الأعضاء المشاركين في الاجتماع باتصالاته الهاتفية الدولية لهذا الأسبوع.



وأوضح بيسكوف أن الاجتماع شارك فيه رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين ورئيس مجلس الاتحاد فالنتينا ماتفينكو ونائب رئيس مجلس الأمن دميتري ميدفيديف ورئيس ديوان الرئاسة أنطون فاينو وسكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف ووزير الداخلية فلاديمير كولوكولتسيف ووزير الدفاع سيرجي شويجو ورئيس جهاز الاستخبارات الخارجية سيرجي ناريشكين.

على صعيد متصل.. أبلغ يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي السفير الأمريكي في موسكو جون ساليفان بالرد الروسي على العقوبات الأمريكية الجديدة.

وقال بيسكوف "وفقا للقرارات التي تم اتخاذها، استدعى مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف سفير الولايات المتحدة لدى روسيا جون ساليفان وأبلغه برد الجانب الروسي على العقوبات الأمريكية، التي فُرضت أمس ضد روسيا".. لكن المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية لم يفصح عن تفاصيل هذا الرد الروسي على العقوبات الأمريكية.



كانت الولايات المتحدة فرضت عقوبات واسعة على روسيا تشمل إجراءات تستهدف 32 شخصا وكيانا وتطبيق حظر على شراء سندات الحكومة الروسية بدءا من 14 يونيو القادم وطرد 10 دبلوماسيين روس.

بدورها أكدت وزارة الخارجية الروسية أن رد موسكو على هذه العقوبات سيكون حتميا ومدروسا وسيتم إعلانه في أقرب وقت.



على جانب آخر.. أكد المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى أفغانستان، رئيس القسم الأسيوي الثاني بوزارة الخارجية الروسية زامير كابولوف أن واشنطن على الرغم من تصريحات البيت الأبيض لم تقدم بيانات أو معطيات عبر القنوات الدبلوماسية حول تورط موسكو المزعوم في تنظيم عمليات هجوم على الجنود الأمريكيين في أفغانستان.



وقال كابولوف - في تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك" - "لم يعطونا أي معلومات بهذا الشأن"، مشيرا إلى أن الجانب الأمريكي نفسه أوضح أنه ليس لديه مثل هذه البيانات والمعلومات.



كان مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية صرح أمس الخميس بأن المخابرات الأمريكية تعتقد أن روسيا عرضت على حركة طالبان شن هجمات على الجيش الأمريكي و أفراد التحالف في عام 2019.



وقال: "لقد نقلنا إلى روسيا عبر القنوات الدبلوماسية والاستخباراتية والعسكرية رسائل مباشرة واضحة حول هذه القضايا".. فيما نفت روسيا في السابق مثل هذه الاتهامات الأميركية، مشيرة إلى أنه لا يوجد دليل على هذا الأمر.