بعد أشهر من شائعات انفصالهما.. عشاء رومانسى يجمع دونالد ترامب وميلانيا.. صور

كتبت مريم بدر الدين

ظهر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مع زوجته ميلانيا ترامب، علنًا، للمرة الأولى معًا بعد أشهر من الشائعات عن انفصالهما وطلبها الطلاق، وذلك منذ يناير الماضى، بعد خسارته الانتخابات الأمريكية أمام الرئيس الأمريكي جو بايدن، حيث ظهر ترامب وميلانيا، معًا في حفل عشاء رومانسى بمطعم "مارلاجو" بولاية فلوريدا.



دونالد وميلانيا ترامب

ويعد هذا الظهور لميلانيا برفقة ترامب، من المرات القليلة التي ظهرت بها منذ اختفائها عن الأنظار عقب خروجهما من البيت الأبيض، والتى أثارت الكثير من التكهنات بشأن طبيعة حياتها بعد ابتعادها عن منصب السيدة الأولي الأمريكية، وكذلك أثارت الشائعات عن علاقتها بترامب، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



دونالد ترامب وزوجته

وظهر الاثنان في المطعم، يجلسان جنبا إلى جنب، لتناول عشاء رومانسى، فيما أُحكمت الإجراءات الأمنية في المكان، ووضع شريط حول طاولتهما، لمنع أي أحد من الاقتراب أو إزعاجهما خلال تناولهما الطعام.



دونالد ترامب وميلانيا ترامب

يأتى هذا فيما كانت ميلانيا ترامب، انتقدت تقريرًا لشبكة "سي إن إن"، زعم ​​أنها كانت تقضى أيامها فى المنتجع الصحى، وكانت تشعر بـ"المرارة والبرود" تجاه زوجها الرئيس السابق دونالد ترامب في أعقاب أعمال الشغب في الكابيتول.

وحينها، غرد مكتب ميلانيا ترامب، ردًا على ذلك، وقال: "السيدة ترامب لم تعد السيدة الأولى، إنها مواطنة لديها حقوق وأم وزوجة، المصادر فى هذا المقال لا تربطها بها أى علاقة وليس لديها إطلاع على أفكارها أو حياتها اليومية".