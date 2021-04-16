اليوم السابع
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بدءا من الغد.. تعرف على مواعيد فتح وغلق المحال التجارية.. إنفوجراف

الجمعة، 16 أبريل 2021 03:18 م
بدءا من الغد.. تعرف على مواعيد فتح وغلق المحال التجارية.. إنفوجراف إنفوجراف

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استعداداً للموسم الصيفي الجديد تبدأ من غد السبت تطبيق المواعيد الصيفية لغلق وفتح المحلات والمطاعم وذلك فى إطار تنفيذ قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة رئيس الوزراء.

وقد أصدر وزير التنمية المحلية قرارا بالمواعيد الجديدة وهي كما يلي:

فتح المحال التجارية، والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات المُنظمة بالمادة الثالثة من هذا القرار، من 7 صباحًا، حتى 11 مساء، وزيادة التوقيت يومى الخميس والجمعة، وفى أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة، لتغلق 12 منتصف الليل.

فتح المطاعم والكافيهات بما فى ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًا من 5 صباحًا، وتغلق 1 صباحًا، مع استمرار خدمة التيك أواى وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة.

فتح الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية يوميا من 8 صباحًا، وتغلق 7 مساء، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن والتى يصدر بها قرار من اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.

تُستثنى من المواعيد المُشار إليها كلٍ من محال البقالة السوبر ماركت والمخابز والأفران، مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.

كما وجه وزير التنمية المحلية المحافظات بتطبيق كافة الاشتراطات والتعليمات التى نص عليها القرار الوزاري، خاصة نسب التواجد المقررة والتى تضمن السلامة العامة فى المطاعم والكافتيريات وغيرها بما يحقق أمن وسلامة المواطنين، مشددا على أن الدولة من تلك المواعيد تسعى لتحقيق الإنضباط للشارع والقضاء على العشوائية والفوضى ومنع الإشغالات والتكدس المرورى والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وعدم الإزعاج، مشيرا إلى أنه سيكون هناك تنسيقاً بين وزارتى التنمية المحلية والداخلية والمحافظات لتطبيق تلك المواعيد الجديدة خاصة فى ظل جهود الدولة للحفاظ على سلامة المواطنين.

إنفوجراف
 

وزير التنمية المحلية

الصحة العامة

غلق المحال التجارية

الخدمات العاجلة للمواطن

اليوم السابع بلس

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