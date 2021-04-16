اليوم السابع
Ads
السبت، 17 أبريل 2021 12:48 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

انقطاع المياه عن قرى دمسنا بـ"أبو حمص" البحيرة لإصلاح كسر ماسورة

الجمعة، 16 أبريل 2021 06:00 م
انقطاع المياه عن قرى دمسنا بـ"أبو حمص" البحيرة لإصلاح كسر ماسورة اصلاح كسر الماسورة
البحيرة - فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت شركة مياه الشرب بالبحيرة، انقطاع المياه عن بعض قرى دمسنا التابعة لمركز أبو حمص بمحافظة البحيرة لحين إصلاح عطل فى أحد المواسير الرئيسية بالقرية.
 
وتابع حامد محمد حامد رئيس قريه دمسنا، أعمال إصلاح كسر ماسورة مياه الشرب بالتنسيق مع شركة المياه بقرية غنيم على طريق ترعة الحمامى بزمام الوحده المحليه لقرية دمسنا.
 
جاء ذلك بناءآ على توجيهات اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، باستمرار المتابعة المستمرة في شتى القطاعات، وبناءا على تعليمات اللواء مدحت الزغد رئيس مركز ومدينة أبوحمص. 
 
واعلنت شركة مياة الشرب بالبحيرة، توفير سيارة مياة كبيرة لخدمة الأهالى والمواطنين فى شهر رمضان، حتى الانتهاء من العطل وتوصيل المياة مرة أخرى.
 
 

انقطاع المياه

مياه البحيره

مياه الشرب

دمسنا

ابو حمص

البحيرة

شهر رمضان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة