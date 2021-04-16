انقطاع المياه عن قرى دمسنا بـ"أبو حمص" البحيرة لإصلاح كسر ماسورة

البحيرة - فريق المحافظات

أعلنت شركة مياه الشرب بالبحيرة، انقطاع المياه عن بعض قرى دمسنا التابعة لمركز أبو حمص بمحافظة البحيرة لحين إصلاح عطل فى أحد المواسير الرئيسية بالقرية.

وتابع حامد محمد حامد رئيس قريه دمسنا، أعمال إصلاح كسر ماسورة مياه الشرب بالتنسيق مع شركة المياه بقرية غنيم على طريق ترعة الحمامى بزمام الوحده المحليه لقرية دمسنا.

جاء ذلك بناءآ على توجيهات اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، باستمرار المتابعة المستمرة في شتى القطاعات، وبناءا على تعليمات اللواء مدحت الزغد رئيس مركز ومدينة أبوحمص.

واعلنت شركة مياة الشرب بالبحيرة، توفير سيارة مياة كبيرة لخدمة الأهالى والمواطنين فى شهر رمضان، حتى الانتهاء من العطل وتوصيل المياة مرة أخرى.