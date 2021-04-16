اليوم السابع
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اندلاع حريق بمخزن قطن وستائر فى منزل بحى الأربعين بالسويس

الجمعة، 16 أبريل 2021 03:53 م
اندلاع حريق بمخزن قطن وستائر فى منزل بحى الأربعين بالسويس الحريق
السويس سيد نون

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اندلع حريق بمخزن قطن وستائر بمنزل فى حى الأربعين بمحافظة السويس، اليوم، الجمعة، دون وقوع أى خسائر بشرية، وكان قسم شرطة الأربعين، قد تلقى بلاغا من المواطنين بنشوب حريق فى مخزن قطن وستائر بمنزل مكون من 3 طوابق بشارع صدقى.

انتقلت سيارات الحماية المدنية إلى مكان الحريق للسيطرة عليه قبل أن يصل إلى الأماكن المجاورة، ووجه الدكتور محمد طنطاوى، رئيس مرفق الإسعاف فى السويس، سيارات لتأمين الحريق ونقل أى إصابات تنتج عن الحريق.

قال مصدر طبى فى السويس، إن أحد المصابين نتيجة اختناق تم إسعافه مكان البلاغ ورفض النقل إلى مستشفى السويس العام لاسعافه وإجراء باقى الفحوصات الطبية اللازمة والآخر مصاب بجرح قطعى بالساق الأيمن.

 

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