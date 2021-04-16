انتهاء أعمال تطوير المركز الدولى للمؤتمرات بكورنيش الأقصر لخدمة الضيوف

وأضاف بدوي المصري، لـ"اليوم السابع"، أن المركز يحتوي على قاعات كبرى تصلح لكافة الأغراض، حيث يضم قاعة كبرى تتسع لحوالي 600 فرد و3 قاعات فرعية، تم تطويرهم فسعة القاعة الأولى 110 فرد والثانية 80 فرد والثالثة 40 فرد بهم مداخل خاصة ومخارج للطوارئ، بالإضافة إلى صالة إستقبال كبرى وصالتين لكبار الزوار و"كافتيريا"، فضلاً عن إحتواء القاعة الكبرى على مسرح كبير مساحته نحو 154 متر يصلح لتنظيم الفاعليات الكبري والعروض المسرحية والسينمائية لوجود شاشة عرض سينمائية ملحقة بالمسرح، بجانب ما تضمه القاعة من مكاتب ادارية وغرف الصوتيات والإضاءة والعروض لعدد حوالي 30 موظف إداري وعامل وفني، كما يتميز المركز بوجود ساحات انتظار جانبية تتسع لعشرات السيارات.

وأوضح مدير المركز الدولى للمؤتمرات بكورنيش النيل بالأقصر، أن المركز يعد من أهم المنشآت الحضارية التابعة لمحافظة الأقصر فهو ملتقى للثقافة والفنون والمعرفة بمحافظة الأقصر، فهو يتواجد أمام مسجد السيد يوسف بالكرنك علي كورنيش النيل، ويضم بدروم و3 قاعات فرعية لزيادة القدرة الاستيعابية للحاضرين يجري تطويرها، والقاعة الرئيسية تستوعب 580 فرد وبها مسرح وتصلح لجميع الأنشطة، والتي تضم عروض فنيه سينمائية ثقافية ومؤتمرات وإحتفالات، بجانب صالة كبار الزوار تستوعب من 30 إلى 50 فرد كاملة المرافق والخدمات.

ومن جانبه تابع المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، أعمال التطوير التي تمت بمركز المؤتمرات الدولي ضمن خطة رفع كفاءته وإحلاله وتجديده بإستكمال أعمال التطوير، كما أبدي المحافظ عددا من الملاحظات الخاصة بوضع شعار الأقصر الجديد علي واجهة المركز ضمن خطة تفعيل "الهوية البصرية" الجديدة للمحافظة، وإستكمال أعمال التجديد والتطوير للقاعات وطلاء بعض الواجهات، مشيداً بالجهود المبذولة لتطوير المركز وتجديده.

كما استمع محافظ الأقصر، لشرح مفصل من بدوي المصري مدير مركز الأقصر الدولي للمؤتمرات، وذلك حول خطة تجديد المركز التى تمت مؤخراً، وتهيئته لإستقبال كافة الفاعليات والأحداث الكبري الهامة، وذلك أثناء جولته بالمركز برفقة اللواء دكتور عماد أبو العزايم سكرتير مساعد المحافظة، والمهندس أسعد مصطفي مدير مديرية الطرق والنقل ومستشار المحافظ للمشروعات.