النيابة تستعجل التقرير الفنى بشأن حادث قطار منيا القمح فى الشرقية

واستأنفت النيابة التحقيقات اليوم الجمعة مع سائق القطار ومساعده وعامل البلوك وموظف رابع حول الحادث.

كان أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رفع عربة قطار منيا القمح وعودتها للورش، وإزاحة العربة الثانية من على القضبان، لتسيير حركة القطارات، ذلك بعد حادث ميل العربات بقطار القاهرة رقم 339، فى منتصف ليل أمس وميل فى آخر العربات إثر خروجهم عن القضبان مما أسفر عن إصابة 15 ركبا.

وأضاف محافظ الشرقية، أن حركة القطارات لم تتعطل بسبب الحادث، ففور وقوعه تم عمل تحويل مسارات، وانطلقت جميع القطارات فى مواعيدها منذ الفجر.

وأعلنت منطقة شرق الدلتا بالسكة الحديدية ومقرها الزقازيق، تشكيل لجنة للتحقيق فى ملابسات خروج قطار رقم 339 " القاهرة / المنصورة"، عن القضبان ناحية مدنية منيا القمح وانقلاب العربات الأخيرة.

وقال مصدر مسئول إنه تقرر التحفظ على السائق و الصندوق الأسود بالقطار وبإشارات التحويلات لبيان ملابسات الواقعة، دفعت منطقه شرق الدلتا بالسكة الحديديه ومقرها الزقازيق، بفريق مهندسين وفنينون متخصص و الأوناش لرفع القطار.