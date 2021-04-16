النيابة تستعجل التقرير الفنى بشأن حادث قطار منيا القمح فى الشرقية

قررت النيابة العامة تحت إشراف المستشار محمد الجمل محامي عام نيابات جنوب الشرقية، استعجال تحريات الأمن الوطني والتقرير الفني من السكة الحديد بشأن حادث خروج قطار عن القضبان في منيا القمح .
كان أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رفع عربة قطار منيا القمح وعودتها للورش، وإزاحة العربة الثانية من على القضبان، لتسيير حركة القطارات، ذلك بعد حادث ميل العربات بقطار القاهرة رقم 339، فى منتصف ليل أمس وميل فى آخر العربات إثر خروجهم عن القضبان مما أسفر عن إصابة 15 ركبا.
وأضاف محافظ الشرقية، أن حركة القطارات لم تتعطل بسبب الحادث، ففور وقوعه تم عمل تحويل مسارات، وانطلقت جميع القطارات فى مواعيدها منذ الفجر.
وأعلنت منطقة شرق الدلتا بالسكة الحديدية ومقرها الزقازيق، تشكيل لجنة للتحقيق فى ملابسات خروج قطار رقم 339 " القاهرة / المنصورة"، عن القضبان ناحية مدنية منيا القمح وانقلاب العربات الأخيرة.
وقال مصدر مسئول إنه تقرر التحفظ على السائق و الصندوق الأسود بالقطار وبإشارات التحويلات لبيان ملابسات الواقعة، دفعت منطقه شرق الدلتا بالسكة الحديديه ومقرها الزقازيق، بفريق مهندسين وفنينون متخصص و الأوناش لرفع القطار.
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