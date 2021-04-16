اليوم السابع
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الجمعة، 16 أبريل 2021 08:24 ص
خالد صلاح
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المغرب يعلق الرحلات الجوية مع 13 دولة إضافية وحتى إشعار آخر

الجمعة، 16 أبريل 2021 07:00 ص
المغرب يعلق الرحلات الجوية مع 13 دولة إضافية وحتى إشعار آخر طائرة ركاب _ صورة أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت السلطات المغربية،  تعليق الرحلات الجوية مع 13 دولة إضافية، فى إطار مواجهة فيروس كورونا.

وأوضحت سلطة المطارات المغربية - بحسب بيان - أنه "ابتداء من 16 أبريل الجارى وحتى إشعار آخر، تقرر تعليق الرحلات الجوية المتجهة من وإلى كل من ألبانيا، وبلغاريا، وقبرص، وإستونيا، والمجر، ولاتفيا، وليتوانيا، ولوكسمبورج، ومالطا، ورومانيا، وصربيا، وسلوفاكيا، وسلوفينيا".

وكانت السلطات المغربية مددت قرار تعليق الرحلات الجوية مع عشرات الدول فى سياق الوضع الوبائى الحالى حتى 21 مايو المقبل.

 

 


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