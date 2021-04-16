المستشارة الألمانية تتلقى لقاح "استرازينيكا" للتطعيم ضد كورونا

ماجد تمراز

تلقت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، لقاح "استرازينيكا" ضد فيروس كورونا المتسجد، وكانت إحدى الصحف الألمانية، قد قالت أمس الخميس، أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل سوف تتلقى لقاح «أسترازينيكا» ضد فيروس كورونا المستجد الجمعة، حيث إن عمر المستشارة الألمانية يزيد على 60 عاماً، وبذلك فهى تندرج ضمن الفئة المؤهلة للحصول على هذا اللقاح.

وكان المتحدث باسم حكومة ميركل، شتيفان زايبرت، قد أعلن يوم الاثنين الماضى أن المستشارة تريد أن تتلقى اللقاح "قريباً"، وأشار متحدث باسم الحكومة أمس الخميس إلى تصريحات زايبرت، لكنه رفض تأكيد موعد التطعيم يوم الجمعة، مشيراً إلى أنه لن يتم الإبلاغ عن الأمر إلا بعد أن تتلقى المستشارة اللقاح.



وميركل مؤهلة لتلقى لقاح أسترازينيكا، إذ يزيد عمرها عن 60 عاماً، بحسب ما حددته السلطات الألمانية للأشخاص المؤهلين لتلقي اللقاح البريطاني، من جهته ناشد معهد "روبرت كوخ" الألمانى الأوساط السياسية بضرورة كسر الموجة الثالثة لوباء كورونا، وقال رئيس المعهد لوتار فيلر أمس الخميس بالعاصمة برلين: "يتعين علينا خفض أعداد الإصابة من السذاجة الاعتقاد أنه يمكن اختبار رحيل الفيروس".

وأوضح أن خفض أعداد الإصابات يستلزم وضع لوائح واستراتيجيات فعالة مع المثابرة في التنفيذ، وقال: "الوضع في المستشفيات يتفاقم بشكل كبير. وسوف يصيبنا بشكل أقوى من الموجة الثانية... يتعين علينا اتخاذ إجراء الآن".

وأعلن معهد "روبرت كوخ" الألمانى أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت 29 ألفاً و426 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال يوم واحد، فضلاً عن 294 حالة وفاة.

وجاء في تقرير الوضع المحدث للمعهد "بعد تراجع مؤقت في عدد الحالات على مدار أيام عيد الفصح، سيستمر الارتفاع الشديد للإصابات". وبحسب المعهد، تراجع معدل إجراء اختبارات الكشف عن كورونا وتسجيل حالات إصابة على مدار أيام عيد الفصح.